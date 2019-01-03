UBA／率先取八強仍不鬆懈　健行持續挖掘板凳奇兵

▲健行科大驚險擊敗高師大，第11勝入袋。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

上個學年度的奪冠大熱門健行科大在冠軍戰不敵國體，107學年度捲土重來在前3階段就率先搶下八強門票，最後階段首戰再擊敗來強勢的高師大，士氣大振。教練劉孟竹表示，剩下的3場預賽不會鬆懈，希望能夠透過剩餘時間挖掘更多可用之兵，並且改善上學年度八強主場作戰開低走高的問題。

前3階段健行科大已經取得10勝次於11連勝的台師大，與9勝的義守大學率先搶下八強的3張門票。儘管如此最後階段首戰，3日於輔仁大學中美堂迎戰距離晉級只差臨門一腳的高師大絲毫沒有鬆懈，改善上半場防守不振的問題，讀秒階段靠著谷毛唯嘉空中接力石博恩，終場以88比85拿下第11勝。

「雖然已經確定晉級了，但我們仍維持傳統全力面對每一場比賽，」劉孟竹說道，「八強的球隊實力接近，因此我們必須把握剩餘的預賽發覺板凳的可用之兵，除此之外還要避免傷兵的出現。」

等待6日的預賽全數結束後，2月25日將在健行科大展開八強賽事，劉孟竹特別提到，在老師、同學面前打球肯定會感到相當興奮，不過去年健行在主場比賽時常出現上半場低迷、下半場才反擊的問題，希望今年能夠改善把4節都打得很穩。

關於去年上半場熄火問題，林冠均表示，由於大籃筐平時都給其他學生上課，球隊練球都是使用掛在牆上的副筐，因此比賽前大概也只有2到3週能夠使用主筐，或許是因為大家對於主場的籃筐也沒有太熟悉，才導致在主場打球對籃筐的熟悉度卻不比他隊好。

▲林冠均。（圖／大專體總提供）