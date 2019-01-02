猛龍過江／最強牙醫助理　吳巧貞用拳頭打破世俗觀念

▲吳巧貞。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

「最強牙醫助理」、「格鬥小護士」，這些頭銜都來自吳巧貞，3年前29歲的她以素人格鬥家出道，如今將再度於RFC猛龍過江格鬥賽登場，成名之後她的生活沒多大改變，但仍期盼因為她讓更多人認識這項運動。

格鬥賽事在台灣雖然廣受歡迎，但在台灣選手生存不易，尤其是女性選手，還得與傳統觀念做對抗，吳巧貞就是如此，從小就學鋼琴的她，以為自己未來就是會從事較為文靜的職業。

吳巧貞5年前因到健身房碰上推廣格鬥課程還送拳套，開始對格鬥技有了認識，一開始她還認為自己一輩子不會碰拳套，沒想到學到最後只剩下她一人。

由於在猛龍過江業餘賽獲勝而聲名大噪，吳巧貞被稱為「最強牙醫助理」、「格鬥小護士」最近還拍攝廣告，透過電影強力放送，雖然格鬥技重新定義她的人生，但生活並未因此改變。

吳巧貞生活除了工作就是訓練，她在工作場合也不會擺出冠軍的姿態，也坦承其實並沒有知名度大開這件事，但她很希望，能因為自己而讓國內更多人認識這項運動。

「訓練只有我一個女生，男生還要配合我，我周遭的人很難認同我從事這項運動，包括我的家人，我每次在家族群組上放我拿獎盃的照片，大家叫我不要練。」

吳巧貞無奈地說，家人、親友不支持，至今沒在現場看過她比賽，她希望讓更多人認識格鬥技，女選手的能力也不輸男選手，「我都跟朋友說，你未來可以不參加我的婚禮，但我希望你可以買票看我比賽！」

吳巧貞12日將再度踏上猛龍過江的舞台，對她來說不但要打敗對手，更要用拳頭打破傳統社會觀念加諸在她身上的限制。

猛龍過江職業技擊爭霸賽在1月12日在和平籃球館進行

13;00-1700武跆王&業餘格鬥賽

18:00-20:00 格鬥王&武跆王團體賽