猛龍過江／自信不輕敵　吳仲凱預告出場再玩星爺哽

▲吳仲凱。（圖／記者張克銘攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

對於比賽，深受美式文化洗禮的格鬥好手吳仲凱，不但充滿自信，也不再對手面前示弱，但他也秉持華人謙虛不自滿的傳統，不做賽前嗆聲，實力再好也不允許自己輕敵。

職業格鬥賽與拳擊賽，賽前嗆聲、口水戰，是職業賽事的一環，吳仲凱也深知比賽就是一場秀，不過賽前談論對手，他總是會客觀理性分析彼此長處，但從不做賽前喊話。

「如果你賽前講得很得意很厲害，結果被很慘怎麼辦？太驕傲我會被媽媽罵。」吳仲凱笑說，中華文化謙虛的美德，還是可以保留，實力如何，其實一打大家就看出來了。

第一次在猛龍過江出賽，吳仲凱花不到1分鐘就將對手TKO，第二次花4分鐘就以關節技讓對手投降，他笑說：「真的是運氣好，對手出招動作中，讓我發現有做出這些動作的機會。」

與其說是格鬥家，但吳仲凱更保有武術家精神，但也不死守傳統，雖然不走嗆聲路線，但比賽出場曲和進場模式，他就玩得淋漓盡致，前次不但用賭神出場樂，還撒撲克牌當開場模仿賭神。

港片尤其是周星馳電影，是吳仲凱最愛，他也預告12日的猛龍過江賽事，會讓大家聽到熟悉的旋律，至於是哪部周星馳的電影，到時候就知道。

猛龍過江職業技擊爭霸賽在1月12日在和平籃球館進行

13;00-1700武跆王&業餘格鬥賽

18:00-20:00 格鬥王&武跆王團體賽