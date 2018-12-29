HBL／扛住外界疑慮　王顥宇率南湖殺進8強

▲王顥宇。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

南湖高中連續兩年從外卡闖進HBL男子組8強，教頭王顥宇耗費不少心力，尤其只有11名球員應戰，也成功撕下前任教練留下好才給他用的標籤，以及賽前不被看好晉級的壓力。

從「南湖戰神」曾柏喻到「南湖雙槍」周桂羽、簡廷兆，南湖過去能打進8強甚至4強，雖然都是王顥宇任內繳出的成績，但大半球員都是前任教練廖覎鋕尋覓、鍛鍊出的球員。

能夠把這批球員帶進8強、4強，但外界總會聯想到，那是廖覎鋕的球員，但再好的才終究要畢業，近3年的班底，都是王顥宇練成，他也感謝廖覎鋕把球員底子打很紮實。

南湖並非傳統名校，招生上就得多花點心力，上屆再以陳孝榕為核心的情況下，也順利從外卡晉級，本屆還連打兩場。

▲南湖擊敗泰山晉級。（圖／記者洪偵源攝，下同）



此外，南湖還發生球員離隊，只有11人可用的情況，除了練球，還要凝聚球隊士氣，本屆終於辛苦地在一日兩戰的外卡賽出線。

王顥宇也說，近年的表現，也讓外界對他帶兵能力的質疑聲浪不攻自破，他笑說：「杰哥（光復教頭）希望讓光復成為新竹、苗栗想打球孩子可以不用跑太遠的選項，那希望其他地區想打球的孩子，可以考慮我們南湖。」

連同本屆，南湖是隊史第8次晉級HBL男子組8強，且是連續7屆晉級，連續晉級8強次數，也在男子組史上排名第四。

對泰山一戰還發生一個小插曲，當時南山已經大幅領先，確定收下勝利，但比賽還未結束，王顥宇場邊對著許敬恩大吼，吼到連DJ與音樂的聲音都被他蓋過，只見他不停大叫「過來！」觀眾都被他嚇到。

原來當時許敬恩在碰撞卡位上有點情緒反應，王顥宇要把他叫過去提醒不可以有這種態度，不然8強甚至以後打球都會吃虧，當時許敬恩還有點愣住，停球時間教練一直吼他幹嘛。

許敬恩說：「一開始我還搞不清楚，但教練只是要提醒我態度要正確，交代幾句而已。」只是那瘋狂大吼讓全場都為之震撼，賽後王顥宇也尷尬說：「現在喉嚨有點痛！」