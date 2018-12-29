運動雲

> >

HBL／扛住外界疑慮　王顥宇率南湖殺進8強

ETtoday運動雲

▲▼ HBL南湖對泰山 。（圖／記者洪偵源攝）

▲王顥宇。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

南湖高中連續兩年從外卡闖進HBL男子組8強，教頭王顥宇耗費不少心力，尤其只有11名球員應戰，也成功撕下前任教練留下好才給他用的標籤，以及賽前不被看好晉級的壓力。

從「南湖戰神」曾柏喻到「南湖雙槍」周桂羽、簡廷兆，南湖過去能打進8強甚至4強，雖然都是王顥宇任內繳出的成績，但大半球員都是前任教練廖覎鋕尋覓、鍛鍊出的球員。

能夠把這批球員帶進8強、4強，但外界總會聯想到，那是廖覎鋕的球員，但再好的才終究要畢業，近3年的班底，都是王顥宇練成，他也感謝廖覎鋕把球員底子打很紮實。

南湖並非傳統名校，招生上就得多花點心力，上屆再以陳孝榕為核心的情況下，也順利從外卡晉級，本屆還連打兩場。

▲▼ HBL南湖對泰山 。（圖／記者洪偵源攝）

▲南湖擊敗泰山晉級。（圖／記者洪偵源攝，下同）

此外，南湖還發生球員離隊，只有11人可用的情況，除了練球，還要凝聚球隊士氣，本屆終於辛苦地在一日兩戰的外卡賽出線。

王顥宇也說，近年的表現，也讓外界對他帶兵能力的質疑聲浪不攻自破，他笑說：「杰哥（光復教頭）希望讓光復成為新竹、苗栗想打球孩子可以不用跑太遠的選項，那希望其他地區想打球的孩子，可以考慮我們南湖。」

連同本屆，南湖是隊史第8次晉級HBL男子組8強，且是連續7屆晉級，連續晉級8強次數，也在男子組史上排名第四。

對泰山一戰還發生一個小插曲，當時南山已經大幅領先，確定收下勝利，但比賽還未結束，王顥宇場邊對著許敬恩大吼，吼到連DJ與音樂的聲音都被他蓋過，只見他不停大叫「過來！」觀眾都被他嚇到。

原來當時許敬恩在碰撞卡位上有點情緒反應，王顥宇要把他叫過去提醒不可以有這種態度，不然8強甚至以後打球都會吃虧，當時許敬恩還有點愣住，停球時間教練一直吼他幹嘛。

許敬恩說：「一開始我還搞不清楚，但教練只是要提醒我態度要正確，交代幾句而已。」只是那瘋狂大吼讓全場都為之震撼，賽後王顥宇也尷尬說：「現在喉嚨有點痛！」

▲▼ HBL南湖對泰山 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL南湖高中王顥宇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

熱門新聞

中職／兄弟簽多功能野手艾銳克　新球季洋將2投1野

等待馬查多明年簽約　洋基先轉移目標鎖定3名後援

斗六球場獲企業認養　北高雙都沒人要

洋基兜售葛雷有重大進展　11隊洽談釀酒人處於領先

騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士跟不跟

中職／高國輝愛看職棒　曾為彭政閔騎車1小時到花蓮球場

讀者回應

﻿

最新新聞

1扛住疑慮　王顥宇率南湖進8強

2單身找對象　唐肇廷開出擇偶條件

3外卡越打越神　周易暹靠意志力

4溜馬巨漢隱形　一條龍扣籃沒人守

5企排「卡比獸」康金塗：本性演出

熱門新聞

1兄弟簽艾銳克　新球季洋將2投1野

2等待馬查多　洋基先鎖定3名後援

3斗六球場獲認養　北高雙都沒人要

4洋基兜售葛雷　釀酒人有望成交

5騎士向前勇士麥考提2年600萬美元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366