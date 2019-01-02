UBA／男預賽最後階段3日開打　誰能終止台師大連勝之旅

▲台師大連勝之旅還在持續。（圖／大專體總）

記者洪偵源／綜合報導

107學年度UBA公開男一級預賽第四階段，3日起將在輔仁大學與泰山體育館兩地開打，此次不但是最後一階段預賽，將決定所有的8強名單，也將決定降級球隊，焦點除剩下的5張晉級門票由誰奪下外，台師大的開季11連勝紀錄，能否有球隊能在這一週將其終結？

UBA男一級預賽拿到9勝的球隊，就能確定8強席次，開季11連勝的台師大，自然是最早奪下8強門票的隊伍，上季衛冕失利的健行科大，雖在簡祐哲等好手畢業，但原本陣容就夠整齊，戰力有增無減，目前10勝1敗在戰績排行榜名列第二，也握有一張8強門票。

義守大學名列第三，戰績9勝2敗，雖然陳昱翰離隊，但離開金酒的徐鉦順，持續替義守征戰，加上白曜誠、呂威霆等好手，成為第三支晉級8強的隊伍，也是本屆UBA4強熱門隊伍之一。

目前文化大學、國立體大以及高雄師大，都是8勝3敗，中州科大與輔仁大學為7勝4敗，都有不小的機會，取得本屆8強門票，首度進軍公開男一級的政治大學，戰績6勝5敗，想晉級8強需要加把勁。

▲健行科大本季仍是充滿爭冠機會的隊伍。（圖／大專體總）



政大由前台師大教頭陳子威執掌兵符，招收高苑工商與南山高中好手，尤其過去在HBL知名的高苑球員田浩、洪楷傑、謝文源、陳郁仁、朱力勳以及黃博暄等人全數納入陣中。

不過畢竟是剛打上一級的新同學，政大仍處於繳學費的階段，球隊目前也沒有戰績壓力，加上洪楷傑與昔日「南山雙塔」之一的張鎮衙都因扭傷腳，缺席大半賽事，也影響到球隊戰力，但要保級並不是太困難的事情。

台師大3日將遇上北市大，目前戰績倒數第五的北市大，也處於降級危險區，戰績2勝9敗，台北商大與重返一級的醒吾科大，都是1勝10敗，戰績墊底的屏東大學，目前一勝難求。

▲政大本季保級不成問題，但8強有難度。（圖／大專體總）