HBL／高苑外卡輕取治平　男8強唯一南部球隊

▲高苑外卡晉級。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／高雄報導

高苑工商在複賽拉回高雄主場後，晉級之路走得不太順遂，不過贏在最重要的一場，29日於外卡賽72比58擊敗一日雙賽治平高中晉級8強，成為男子組唯一晉級的南部球隊，至此107學年度男女8強也全數出爐。

29日的交叉外卡賽，男子組4場全在高雄巨蛋，女子組則於高雄中學體育館，僅有男子組排到轉播場，高苑是最後一組壓軸出賽。

高苑前一次打外卡是在103學年度，當時首戰不敵宜中被淘汰，但以田浩、洪楷傑、朱力勳以及謝文源為首的高一班底，已經讓人見識到高苑的未來性。

果然隔年隨著田浩等人在HBL發光發熱，高苑連兩年晉級4強，除了難以擊敗松山外，一路打上去都頗順遂，尤其在106學年度，陳郁仁接下田浩的棒子，仍舊有辦法帶領高苑晉8強。

本屆高苑複賽回高雄後，首戰險勝南湖後，接連敗松山、能仁和青年，最後一場擊敗東泰保住B組第四，取得外卡種子地位。

治平在A組只拿1勝，外卡第一場面對B組的東泰，大半場處於落後，最後兩分鐘演出逆轉，倒數27秒起兩度站上罰球線拿到3分，75比73險勝。

不過面對少打一場，戰力又可觀的高苑，著實難以抗衡，第二節只拿到9分，高苑上半場就以44比26領先，戰局早早底定，高苑連續4屆晉級8強。

另一支外卡種子泰山高中，則難逃外卡魔咒，57比74敗給南湖高中，102學年度同樣在外卡以種子身份，敗給一日兩戰的南湖，隊史至今還未能從外卡晉級，南湖連7屆晉級8強，女子組則由東泰與滬江兩支外卡種子晉級。