HBL／5年前同一天輸南湖　泰山難破外卡魔咒

▲泰山隊史從未在外卡晉級。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／高雄報導

泰山高中在外卡賽57比74敗給一日兩戰的南湖高中，無緣107學年度HBL8強，巧合的是，5年前的12月29日，泰山也是被連打兩場的南湖在外卡賽淘汰，隊史外卡魔咒仍未打破。

5年前102學年度外卡賽，當時的泰山名列外卡種子，南湖先以66比57擊敗花體，接著又以83比66擊敗泰山，前一屆南湖才在季軍戰輸給對方。

「也太巧了吧！」南湖教頭王顥宇得知這項巧合也難掩驚訝，連兩屆打外卡，這一屆又打兩場，真的很辛苦，賽後全隊也瘋狂歡呼。

泰山教頭廖文彬苦笑說：「還是破不了魔咒啊！」外卡0晉級的紀錄，從他在泰山當球員，一直到回母校當教練，都沒能有所突破。

泰山在1999年成立男籃，90學年度首度晉級8強，那是吳岱豪主宰HBL的年代，之後6屆都無法晉級，廖文彬在93與94學年度代表泰山打HBL，連兩屆都在外卡失利。

隊史9次晉級8強，泰山都是靠複賽分組前三晉級，只要打外卡就被淘汰，廖文彬98學年度開始帶隊，一直未能在外卡出線。

廖文彬表示，球員經驗有落差，高一表現再好終究是高一，每名球員都已經在他們這個年紀盡力做到極限，尤其南湖的後衛經驗很好。