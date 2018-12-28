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HBL／能仁、永仁分組龍頭戰挫衛冕軍　28日外卡賽登場

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▲▼ HBL戰績表 。（圖／記者洪偵源製）

▲HBL28日戰績表。（圖／記者洪偵源製）

記者洪偵源／高雄報導

107學年HBL男女甲級12強（男複賽、女預賽）賽，28日結束所有賽程，各送出6張8強門票，男子組能仁家商與女子組永仁高中，都在提前晉級的情況下，在這一天擊敗衛冕軍，贏下面子之爭。

29日輪到外卡賽登場，男女各有2張外8強外卡，因此對泰山高中、高苑工商來說，是一場保住分組第四的重要戰役，第四名取得外卡種子，可以等五六名之戰的勝隊出爐再進行交手。

▲▼ HBL戰績表 。（圖／記者洪偵源製）

▲A、B組排名，前三名為8強隊伍。（圖／記者洪偵源製）

泰山以82比55擊敗治平，確定A組第四名，高苑也在B組最後一場比賽88比77擊敗東泰保四，泰山29日先等B組南湖與新榮之戰的勝方，高苑則等治平與東泰之間的勝隊進行交手。

上屆亞軍能仁家商，與同在B組的松山，賽前均為4勝0敗，28日的分組第一之爭，也是面子之爭，能仁靠著較佳的外線命中率，以92比78擊敗松山。

永仁上屆被看好與普門爭冠，但止步於4強，本屆捲土重來，且與普門同在A組，雙方賽前都是4勝0敗，最後一場要進行分組第一之爭，永仁74比66力克普門，預賽5戰全勝。

▲▼ HBL戰績表 。（圖／記者洪偵源製）

▲女子組戰績表。（圖／記者洪偵源製）

A組3張4強門票，前一天就確定是永仁、普門與苗商拿下，28日只剩下B組還有一席未敲定，落在北一女與滬江之間，北一女賽前和滬江都是2勝，但北一女贏過滬江，晉級之路稍戰優勢。

滬江必須擊敗還未輸過的南山，還要寄望北一女輸給永平，才能搶到分組第三名晉級，結果滬江79比90敗給南山，把北一女送進8強，不過北一女也以88比50大勝永平。

女子外卡戰部份，B組第五的南湖，與A組第六的陽明交手，勝方再與A組第四的東泰爭8強，A組第五的金甌，與B組第六的永平對決，贏家再面對B組第四的滬江。

▲▼ HBL戰績表 。（圖／記者洪偵源製）

▲女子組排名，各組前三為8強隊伍。（圖／記者洪偵源製）

關鍵字： HBL能仁家商松山高中普門高中
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