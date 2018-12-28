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HBL／陳珀瑞雙十領銜　青年睽違2屆再闖8強

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▲▼ HBL青年高中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲青年闖進8強。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

高雄巨蛋終於不再是青年高中的傷心地，28日在分組第三卡位戰中，靠著陳珀瑞20分、12籃板雙十帶領下，共5人得分達雙位數，以83比88擊敗南湖高中，拿下睽違2屆的8強門票。

青年104學年度拿下HBL男甲第五名，追平隊史最佳成績，接著在105與106學年度接連在複賽失利，今年初原教練徐國宏辭職，由鄧安誠與許智超接手，徐國宏轉往萬能工商執教。

不過青年撐過換帥風波，暑假調整狀況頗佳，信念盃擊敗泰山、南山，本屆HBL男甲資格賽，就被視為「大魔王」，雖遇到點顛簸，但仍一路闖進複賽。

青年第三節末段一度被拉到3分差距，在陳珀瑞連續2記三分球，再度拉開差距，等到第四節南湖再度迎頭趕上為時已晚，想晉級必須尋求在外卡賽出線。

▲▼ HBL青年高中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳珀瑞。（圖／記者洪偵源攝）

青年教練鄧安誠賽後表示，真的感觸良多，思緒很複雜，連自己在說什麼都不知道，一路走來很辛苦，但也習慣，球員信心增加很多，過程可能有點小低潮，但在複賽調整得不錯。

「我從頭到尾都沒有跟球員設定目標，我一個一個跟他們鼓勵，他們也會傳訊息鼓勵我，要他們專注在當下，不要去想後面能打多遠。」

涂亦含28日過生日，這一戰攻下18分、9籃板，助攻、阻攻各3，青年加油團賽後還替他唱生日歌，朱峻賢拿14分、吳鈺堂11分、陳鈺衡有10分進帳。

▲▼ HBL青年高中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲涂亦含。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL青年高中陳珀瑞
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