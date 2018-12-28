HBL／泰山挑戰外卡魔咒　廖文彬球員當到教練都沒贏過

▲廖文彬。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL男甲複賽，泰山以2勝3敗作收，取得A組第四名，名列外卡賽種子，不過泰山在外卡賽幾乎一勝難求，從教頭廖文彬當球員開始，到他回母校執掌兵符，都沒有贏過。

廖文彬代表泰山打過93與94學年度的HBL，在他當學生時，球隊連續3年都在外卡戰失利，本屆落入外卡，全隊唯一有外卡的經驗的，只有當教練的他。

泰山在90學年度首進8強，之後連續6屆未能在複賽出線，直到97學年度才再重返8強，98學年度廖文彬回到母校執教，到今年為止6度打進8強，都不是經過外卡賽。

102與104學年度，泰山都在外卡賽失利，本屆隊上球員沒人有外卡經驗，廖文彬也笑說：「外卡就是挑戰外卡魔咒囉，我們外卡到現在都沒贏過！」

在譚傑龍等人畢業後，泰山進入換血期，雖有不錯的表現，但受傷兵困擾，以及比賽普遍慢熱，較難提早進入狀況的問題，複賽走得不順遂，28日82比55擊敗治平後，取得少打一場外卡的優勢。

如何讓球員提早進入狀況，廖文彬笑說：「人是一種很奇妙的生物，他在沒有退路的情況下，會有警覺該全力以赴，所以提醒過尤其高三球員，想在這裡（高雄）結束的話，就繼續亂打沒關係！」

▲泰山本屆落入外卡。（圖／記者洪偵源攝）