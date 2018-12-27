HBL／光復8強喬楚瑜感動淚崩　陳定杰眼光泛淚

▲陳定杰安撫快要痛哭失聲的喬楚瑜。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

當年婉拒南山高中的招手，喬楚瑜選擇留在家鄉新竹打球，從高一就是光復高中的禁區核心，高三這一年在能力進化的同時，終於替球隊拿到隊史首張8強門票，回憶一路走來的點點滴滴，他也忍不住痛哭。

喬楚瑜家鄰近光復校園，也是他想留在新竹打球的原因，加上其實很想試著與南山交手，教頭陳定杰也說，真的是上天保佑，4年前離開高苑北上，學校旁邊就出現一塊璞玉，才能走到今天。

身高198公分的喬楚瑜，已是光復倚賴的禁區人物，過去兩年HBL焦點都鎖定在譚傑龍、吳沛嘉、張鎮衙以及陳范柏彥等人身上，喬楚瑜雖然知名度沒這些人高，但已經受到矚目。

高三這一年喬楚瑜已經成為光復的代名詞，表現好壞牽動著光復的成敗，陳定杰說，喬楚瑜只要有狀況，不論場上場下，師長、教練都很緊張，急於進行了解、輔導，顯見他的重要性。

▲喬楚瑜。（圖／記者洪偵源攝，下同）



喬楚瑜也說，高一首進12強，高二自己態度不好，說到這裡他情緒失控低頭痛哭，陳定杰連忙安撫，但自己也紅了眼眶，「學長畢業後，光復已經沒有人長人，楚瑜在練習時很辛苦，他也想把光復帶好，有時候壓力大難免會失控。」

其實前一場敗給南山後，陳定杰和喬楚瑜個別談話，把話講開來，喬楚瑜也立刻做出改變，對治平一戰扮演苦工角色，抓下刷新賽史紀錄的33顆籃板，喬楚瑜說：「因為對南山時沒聽到教練的指示，沒做到被罵有點不開心，所以單獨談了一下。」

陳定杰指出，喬楚瑜在球隊投票時，其實只認為球隊打到複賽就差不多，但是他也很想帶領球隊進8強，現在辛苦都有了代價，喬楚瑜提到：「最初我的夢想是想進小巨蛋，到光復後想幫大家進8強，這一刻真的蠻感動的！」