HBL／青年、北一女告捷　重返8強差一勝

▲青年再1勝就能重返8強。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL男女12強（男子組複賽、女子組預賽）賽，27日進入倒數第二天賽程，競爭也白熱化，8強門票也陸續發放，目前男女各5隊包含男女衛冕軍松山高中、普門高中在內，皆已取得晉級，28日只剩下一張名額爭奪，其餘則要等外卡戰結果才能出爐。

上屆冠亞軍松山與能仁，複賽同在B組，松山27日83比76擊敗南湖，能仁92比49輕取東泰，同為4勝0敗戰績，28日兩隊碰頭，雖已無關晉級，但也是場面子之爭，還可能是4強前哨戰。

高苑回到高雄主場，卻打得不順遂，除了第一天贏南湖外，接連敗給松山、能仁，27日碰上青年，只要獲勝就能晉級，但開節就被打一波14比5，雖然立刻迎頭趕上，但又被逐漸拉開，以55比69吞下主場3連敗，青年只要28日擊敗南湖，就能重返8強。

A組方面，東山與泰山交手，勝者就能以分組第三晉級，結果泰山一路被壓著打，第四節狂拉尾盤，連續3記三分球加上張東庭兩罰追到64比66，但時間只剩10.9秒，球權又在東山手上，最後3.2秒東山罰進2分，以68比64取得晉級。

女子組方面，A組由永仁、普門以及苗商搶下8強門票，苗商雖然27日58比67敗給普門，但藉著對戰關係，靠著東泰76比46擊敗陽明，以分組第三晉級，B組南山、淡商兩支連勝隊伍交鋒，南山75比48勝出，分別以一、名晉級。

北一女上屆中斷連續20年晉級8強的紀錄，27日克服雙位數落後，第三節6記三分球完成逆轉，以75比63擊敗滬江，只要28日再擊敗永平，就能重返8強。