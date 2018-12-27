HBL／余維豪24分生涯新高　推光復首進8強

▲余維豪。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／高雄報導

余維豪27日對治平高中一戰，攻下生涯新高的24分，與抓下賽史新高33籃板的學長喬楚瑜，聯手把光復高中帶進8強，締造隊史新猷。

余維豪是前高苑人氣球員田浩（現政大）的表弟，當年經由表哥向光復教頭陳定杰推薦，前往光復就讀，並在高二扛起主力控衛的位置。

此戰對治平，喬楚瑜改當藍領苦工，余維豪則釋放進攻火力，學長學弟聯手主宰戰局，第三節光復花光雙位數領先，只拿到6分，被追到剩1分領先，第四節兩人帶起17比7攻勢鎖定勝利。

最終光復65比51獲勝，在複賽A組取得3勝1敗以分組第二晉級，拿下成軍4年隊史第一張8強門票，余維豪24分，喬楚瑜16分、33籃板。

余維豪說，之前比賽總是想太多影響表現，這一場他沒有讓自己想太多，有機會就出手，沒機會就傳球，「投進第一顆、第二顆信心就跟著來。」

余維豪透露，先前教練要全隊投票，認為球隊會走到多遠，他認為只會打到複賽，因為勢必眼睛舉手投票，他沒看見是誰認為能打進8強，但在心中暗自讚賞，「贏了真的很開心！」

火力全開幫助球隊晉級，余維豪說，其實比賽中也一度陷入瓶頸，下場冷靜後再度上場，且其實球隊是藉著防守拿到勝利。