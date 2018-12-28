HBL／吳政祐雙十領泰山保四　搶下外卡種子

▲吳政祐。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

B組複賽3張8強門票雖已送出，分組第四就顯得更為重要，泰山高中靠著5人得分雙位數其中吳政祐13分、17籃板，以82比55擊敗治平高中，以2勝3敗成績卡住老四位置，為外卡戰保住種子席次。

HBL男甲複賽分組循環賽結束後，會從兩組前三名產生6張8強門票，剩下2張則從外卡戰誕生，五六名必須先進行廝殺，再與另一組第四交手，第四名可少打一場，體能調節佔利多。

泰山前一天與東山爭奪第三名失利，確定要從外卡挑戰8強，也是自104學年度之後，再度落入外卡，治平初次闖入複賽，也要面外卡的震撼教育。

在譚傑龍畢業離隊後，進入換血期的泰山，雖有不錯的補強，但面臨傷兵困擾，尤其是培養多時的前鋒吳政祐，但3次腳踝扭傷，讓戰力受到影響。

▲謝承諳。（圖／記者洪偵源攝）



不過對治平一役，吳政祐複賽以來首度先發，繳出13分、17籃板，巫紹齊攻下最高的14分，王俊翰拿下12分，彭柏樺、張東庭有11分，謝承諳7分、11籃板。

上半場打完泰山以46比33領先，第四節更把治平的得分壓低到9分，打出23比9攻勢，確定保住第四名的席次。

泰山教頭廖文彬表示，告誡球員不可能每場都跟前兩場一樣，在大比分落後都有逆轉的機會，一開始就要先把對手的得分壓低，首戰輸給光復實在很傷，最後一場外卡就盡全力打。

▲張東庭。（圖／記者洪偵源攝）