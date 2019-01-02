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猛龍過江／三度回家比賽　吳仲凱心繫珍奶與外婆煮的魚

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▲吳仲凱。（圖／記者張克銘攝）

▲吳仲凱。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

台灣出生、美國長大的格鬥好手吳仲凱，將再度於RFC猛龍過江職業擂台賽登，前兩次漂亮奪勝，讓他在台灣的格鬥迷心中留下深刻印象，此次提前返台備戰，其實他最牽掛的，還是台灣的料理，尤其是珍珠奶茶以及外婆和媽媽煮的菜。

23歲的吳仲凱深受美式文化洗禮，但在父母親的堅持下，從小就學習華人傳統文化，包括說中文，即便只會寫自己的中文名字，但已會說一口流利的中文，同時也閱讀過很多翻譯成英文的中文古籍。

旅居聖荷西的吳仲凱，主要在僅次於UFC的格鬥團體「Bellator」出賽，原本是籃球選手的他，在當拳擊教練的姐夫啟蒙下，走進技擊運動的領域，後來開始參加柔術等其他賽事，最開心的是代表台灣參加格鬥賽事。

在美國比賽時，因為步伐移位能力出色，在擂台上神出鬼沒，被取了「Shadow」的綽號，很期待12日再度代表台灣出賽，對手是來自菲律賓的麥達拉（Roberto Medalla），吳仲凱說，對手很有經驗，可能是最強，但還不算最優秀的對手，在台灣出賽對手的壓力會比較大。

除了期待出賽，吳仲凱每次回台，對台灣小吃念念不忘，只是接近備戰期，不能吃個痛快，尤其是珍珠奶茶，「還有外婆煮的魚，小時候家境沒這麼富裕，煮的菜很簡單，但外婆煮的魚真的很好吃。」

除了外婆煮的魚，吳仲凱也愛吃媽媽做的豆干炒肉絲，因為比賽要過磅不能吃太多，可是他仍打算在備戰期前吃一點，「在美國這些都吃不到，還有我完賽後，一定要喝上一杯珍珠奶茶！」

▲吳仲凱。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 猛龍過江RFC吳仲凱
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