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UBA／洪楷傑、張鎮衙因傷缺戰　政大保級有望8強有難度

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▲▼ 政大，7號 田浩、3號 王詠誠、9號 謝文源、11號 洪楷傑、10號 陳郁仁。（圖／大專體總提供）

▲洪楷傑。（圖／大專體總）

記者洪偵源／綜合報導

107學年度UBA公開男一級預賽，有新面孔以及重回一級的球隊，最受矚目當屬政治大學，不論招生、本季表現，都受到極大關注，但球隊成軍時間短，加上主力洪楷傑、張鎮衙受傷，仍未有明確歸隊時間，戰力也受影響。

政大由前任台師大教頭陳子威執掌兵符，過去3季在高苑工商打上先發的田浩、洪楷傑、朱力勳、陳郁仁、黃博暄等人，幾乎進了政大，還有昔日「南山雙塔」之一的張鎮衙，以及來自能仁王詠成，政大被看好是新崛起的強權。

今年首度進軍一級，政大著實有不錯表現，不過張鎮衙打了3場就腳踝扭傷，接著又輪到洪楷傑，但仍有田浩與陳郁仁等人撐住球隊進攻，但政大最有經驗球員也不過大二，仍免不了要被各隊「震撼教育」。

目前政大戰績6勝5敗，戰績排行榜名列第九，教頭陳子威在20日主場首戰賽後就提到，洪楷傑與張鎮衙受傷，多少影響球隊戰力，但本季政大沒有強求戰績，希望有更多球員跳出來，並體會一級的強度，珍惜學校願意給球隊投入資源的機會。

洪楷傑近來受到場外紛擾，被男性友人指控詐財，但他缺席是因10日出戰義守大學扭傷，休戰至今未有明確歸隊時間，而他與張鎮衙的傷勢並不嚴重，但教練團考量沒有戰績壓力的情況下，讓兩人多休以求徹底痊癒。

關鍵字： UBA政大洪楷傑張鎮衙
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