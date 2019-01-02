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就是愛洋基？馬查多IG偷偷追蹤洋基人！

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▲▼2018國聯冠軍戰G7，道奇，馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

大聯盟自由市場大咖馬查多（Manny Machado）到底會去哪裡？雖然還沒有明確答案，但他的Instagram似乎透露出想法。

根據全美棒球記者協會克拉克（Dan Clark）消息指出，馬查多（Manny Machado）已經決定加盟洋基隊，然而，這項消息傳聞真實度越來越高，因為眼尖的球迷、記者發現馬查多官方IG正悄悄追蹤負責轉播洋基主場賽事的有線電視台「YES Network」，雖然他馬上退追，但接下來又追蹤了許多洋基球員。

▲馬查多ＩＧ。（圖／截自馬查多ＩＧ）▲馬查多ＩＧ。（圖／截自馬查多ＩＧ）

▲馬查多ＩＧ。（圖／截自馬查多ＩＧ）

馬查多的追蹤名單中，除了許多原本在道奇的隊友外，現在又多了洋基超級新秀托瑞耶斯（Gleyber Torres）、外野手希克斯（Aaron Hicks）、投手史華連諾（Luis Severino）、沙巴西亞（CC Sabathia）、查普曼（Aroldis Chapman）等人。

去年交易截止日之後，@baseballoverlord IG上傳一張馬查多穿著洋基客場球衣的照片，當時在網路掀起一陣討論，而在大聯盟明星賽洋基球星喬志（Aaron Judge）還稱讚馬查多穿洋基條紋球衣很好看，喬志那時還因私下招募嫌疑被大聯盟警告。


「那只是一個手誤，滑著手機看著照片，老實說，我很喜歡這些照片，那些穿著道奇、釀酒人、費城人求醫的照片。」馬查多當時針對洋基球衣照片作出回應。

關鍵字： 馬查多大聯盟洋基
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