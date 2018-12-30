日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

▲栗山英樹將王柏融排在中外野。（圖／截自YouTube）



記者劉峻誠／綜合報導

日本職棒北海道火腿鬥士栗山英樹監督上北海道當地電視台，在節目上與退休名將、主持人森本稀哲討論明年火腿打線，森本將王柏融排在第6棒、指定打擊，而栗山英樹則將王柏融排在中外野，在討論三壘人選時，栗山英樹也提到，或許王柏融是個可能人選。

過去3年半在Lamigo桃猿，王柏融以中外野守備為主，不過明年將加入日職火腿，一般預估王柏融會擔任左、右外野手，森本也排出自己心中理想的打序，讓王柏融擔任第6棒、指定打擊，三壘、4棒則由中田翔擔任，一壘手則由清宮幸太郎擔綱。

栗山英樹看完了這個打序後做出微調，將開路先鋒西川遙輝將中外野移至二壘，三壘則交給近藤健介，並把中外野交給王柏融。

不過2人繼續討論這個打序，認為這存在許多隱憂，因過去西川遙輝就是因為二壘守備狀況多，所以才會被移到外野，而王柏融才剛加入，一開始就必須承擔最重要的中外野，會衍生較多問題。於是又將王柏融排到指定打擊，並讓西川回到中外野。

至於三壘將由誰來擔任，栗山英樹提出中田翔、大田泰示、近藤健介等人選，另外也說到自己的大膽想法，認為王柏融是個可以嘗試三壘的候補名單，畢竟他從國中開始就擔任三壘手，直到大學開始才移防外野。