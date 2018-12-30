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菅野智之年薪6.5億史上最高　日職首見10人擁4億年薪

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▲巨人先發投手菅野智之。（圖／翻攝FOX）

▲菅野智之。（圖／翻攝FOX）

記者劉峻誠／綜合報導

日本職棒各球團與球員的契約更改交涉告一段落，日本媒體《日刊體育》統計明年球季球員薪資，確定「4億男」突破10位，是史上最多的一次。

讀賣巨人菅野智之今年拿到投手三冠王，連續2年獲得澤村賞殊榮，明年年薪6.5億(約1.8億台幣)，不僅是巨人隊史最高薪球員，也與2004、2005年待在橫濱的佐佐木主浩並列日職史上最高薪的本土球員。

巨人明星游擊手坂本勇人、剛轉隊至巨人的丸佳浩、養樂多燕子山田哲人、橫濱筒香嘉智都是初次達到4億日幣年薪，明年年薪4億者達到10人，突破今年的9人紀錄，是日職史上首見。

《日刊體育》列出2019年賽季薪水最高前11人（統計至29日，不包含洋將）
1.菅野智之（巨人） 6.5億日圓
2.柳田悠岐（軟銀） 5.7億日圓
3.坂本勇人（巨人） 5億日圓
4.丸佳浩（巨人） 4.5億日圓
5.山田哲人（養樂多） 4.3億日圓
6.筒香嘉智（橫濱DeNA） 4億日圓
6.鳥谷敬（阪神） 4億日圓
6.糸井嘉男（阪神） 4億日圓
6.內川聖一（軟銀） 4億日圓
6.松田宣浩（軟銀） 4億日圓
11.青木宣親（養樂多） 3.3億日圓

關鍵字： 日職
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