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中職／回憶職棒元年　黃平洋向蔡英文喊話：弄好大巨蛋

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▲▼黃平洋出席出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃平洋出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台北報導

中華職棒明年邁入30週年，29日開始將在華山文創園區舉辦30週年特展《無人出局》，為了與所有參與過這段歷史的球員、球迷共襄盛舉，中職28日舉辦記者會，並邀請56歲的前味全龍強投「金臂人」黃平洋到場，黃平洋回憶過去在台北市立棒球場的盛況，也期待台北未來能有一樣的好場地，並向出席記者會的總統蔡英文喊話：「希望總統快點把大巨蛋弄好。」

能夠受中職之邀參加特展記者會，黃平洋感到相當開心，他回憶這30年間的變化，直說：「時間過得很快，30年扎眼就過了，但一切好像什麼都沒變。」這30年來，職棒球星來來去去，黃平洋說：「有的人一下就退休，但洪一中從元年留到現在，是碩果僅存還留在中職的元年球員。」

當年黃平洋待在社會人球隊日本通運株式會社成棒隊打球，薪資相當優渥，但得知台灣要籌備職棒，他與林仲秋等人義不容辭的回到台灣，他說：「台灣的棒球要自己挺，我們因為能夠在自己的國家打球真的感到優越，有很有鬥志，所以全部回來共襄盛舉。」

回憶起職棒元年，味全龍與兄弟象的比賽總是滿場，許多人爬上台北體專的樹上看球，球場對面的屋頂也有許多觀眾，當年的盛況讓黃平洋記憶猶新，他很希望台北市立棒球場的盛況能再現，並向蔡英文喊話：「希望總統大巨蛋要快弄好，相信一定會更多人進場看球。」

關鍵字： 中職30年特展黃平洋大巨蛋蔡英文
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