皇家首輪新秀超暖心聖誕大禮！拿簽約金為父母還清債務

▲皇家首輪新秀席格。(圖/截自皇家推特)



記者劉峻誠/綜合報導

今年在大聯盟選秀會首輪第18順位被皇家選中的年輕強投席格(Brady Singer)明年將正式進入美職體系,為了感謝爸媽的辛勞,他特地準備一份聖誕大禮,父母打開這份禮物瞬間落下感動的眼淚。

去年響尾蛇第1輪第7順位選中的一壘手,19歲的史密斯(Pavin Smith)在拿到簽約金後,送給父母一份聖誕大禮,為他們還清所有房貸,今年同樣劇情上演。

Today is very special to my heart. To give back to the two people who have given up everything to support my brother and I. I can’t thank them enough. Love you Mom and Dad pic.twitter.com/AFHi2Xma0c