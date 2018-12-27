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皇家首輪新秀超暖心聖誕大禮！拿簽約金為父母還清債務

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▲皇家首輪新秀席格。（圖／截自皇家推特）

▲皇家首輪新秀席格。（圖／截自皇家推特）

記者劉峻誠／綜合報導

今年在大聯盟選秀會首輪第18順位被皇家選中的年輕強投席格（Brady Singer）明年將正式進入美職體系，為了感謝爸媽的辛勞，他特地準備一份聖誕大禮，父母打開這份禮物瞬間落下感動的眼淚。

去年響尾蛇第1輪第7順位選中的一壘手，19歲的史密斯(Pavin Smith)在拿到簽約金後，送給父母一份聖誕大禮，為他們還清所有房貸，今年同樣劇情上演。


 

22歲的席格與皇家簽約，拿到425萬美元（約台幣1億3千萬）簽約金，讓他成為隊史簽約金最高的投手，他也用這筆簽約金為父母還清債務，暖心的舉動讓父母感動落淚。

席格提到，父母為了讓他開心打球，賺來到前都花在他身上，也把最好的一切給他，父母給的所有是一輩子也無法還的，這是他目前唯一能做的，並且在信中寫下「親愛的爸媽，我想謝謝你們為了幫我實現夢想做的一切，現在我終於能站上考夫曼體育場，如果沒有你們，我想我不可能有今天的成就。」

席格高中畢業就獲得藍鳥指名，但他選擇進入佛羅里達大學就讀，2017年奪下全國冠軍後，2018年獲得迪克豪瑟獎（Dick Howser Trophy）肯定。

關鍵字： 皇家聖誕節
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