運動雲

> >

新北U18／陳聖平感謝富邦推薦參賽　陳金鋒：大家都是MVP

ETtoday運動雲

<iframe src="https://www.ettoday.net/tools/player/309956-129446?title=%E9%99%B3%E8%81%96%E5%B9%B3%E6%84%9F%E8%AC%9D%E5%AF%8C%E9%82%A6%E6%8E%A8%E8%96%A6%E5%8F%83%E8%B3%BD++%E9%99%B3%E9%87%91%E9%8B%92%EF%BC%9A%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E9%83%BD%E6%98%AFMVP&bid=boba_preroll_web&show_ad=1&uccu=3" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>

記者劉峻誠／新北報導

「富邦U18明日之星明星賽」23日在新莊開打，這次集結全台40名青棒明星，原本由陳金鋒擔任總教練的白隊領先，但最終由王建民擔任總教練的藍隊靠著郭玟毅適時安打逆轉，終場以10比6勝出，陳金鋒說：「大家都盡力了，也打得不錯，展現出很好的能力，但臨場發揮沒有做好，這是他們還需學習的地方」。

▲▼富邦U-18明日之星大賽，藍隊陳聖平。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳金鋒、陳聖平、林正豐。（圖／記者林敬旻攝）

藍隊教練團之一的林正豐也認為，這場球員們都展現出拼勁，加上安打串連及把握對方失誤，拿下該拿的分數，最終才能獲得勝利。

李晨薰擔任藍隊先發，此役球速最快147公里，主投3局送出3次三振，被敲4安失掉3分、2分責失，徐若熙為白隊先發，球速最快145公里，主投3局飆出5K，被敲2安，無任何保送，失掉2分、1分責失。

這場比賽由白隊捕手陳聖平在3局上敲出三壘安打，也開啟藍隊逆轉攻勢，最終陳聖平拿下單場最有價值球員獎項「The One獎」，陳聖平可以說是藍隊表現最好的球員之一，而擔任白隊總教練的陳金鋒說：「我們這隊都有換人，大家大概都打4、5局而已，這場比賽以開心為主，每個人都表現很好，都可以是MVP。」

陳聖平也謝謝富邦及沈鈺傑，他說：「謝謝富邦選我，沈鈺傑教練推薦我參加全壘打大賽，讓我在這裡與全台好手一起學習，不管好的壞的都能成為學習對象，也讓我吸收到更多東西。」

關鍵字： 陳聖平陳金鋒林正豐
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

推薦閱讀

中職／葉君璋執行選擇權　明年續留富邦職務變更

葉君璋赴美日研修後傳承台將！助張進德早日上大聯盟

青棒明星集結新莊　葉君璋到場關注：最好高中生都在這

宋文華要表弟李晨薰、李慶隆不自滿　未來要與世界競爭

熱門新聞

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

中職／葉君璋執行選擇權　明年續留富邦職務變更

ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

中職／富邦洋投差1人　暫沒出手韓職百勝尼伯特

杜蘭特稱他「馬刺體系產物」　雷納德至今仍不爽

讀者回應

﻿

最新新聞

1效法美國辦U18明星賽　球探好評

2林書緯20+5+6　富邦笑奪3連勝

3看齊屏中學長　火球吳俊偉學霸氣

4雷納德1月開始可連續2天出戰

5王建民當總教練有威嚴　郭玟毅激發潛能

熱門新聞

1王的翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

2葉君璋明年執行選擇權　職務變更

3ABL／PJ拉莫斯懷念台灣

4大聯盟未來打算禁用防守佈陣

5富邦洋投差1人　暫沒出手尼伯特

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366