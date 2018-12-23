新北U18／陳聖平感謝富邦推薦參賽　陳金鋒：大家都是MVP

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記者劉峻誠／新北報導

「富邦U18明日之星明星賽」23日在新莊開打，這次集結全台40名青棒明星，原本由陳金鋒擔任總教練的白隊領先，但最終由王建民擔任總教練的藍隊靠著郭玟毅適時安打逆轉，終場以10比6勝出，陳金鋒說：「大家都盡力了，也打得不錯，展現出很好的能力，但臨場發揮沒有做好，這是他們還需學習的地方」。

▲陳金鋒、陳聖平、林正豐。（圖／記者林敬旻攝）

藍隊教練團之一的林正豐也認為，這場球員們都展現出拼勁，加上安打串連及把握對方失誤，拿下該拿的分數，最終才能獲得勝利。

李晨薰擔任藍隊先發，此役球速最快147公里，主投3局送出3次三振，被敲4安失掉3分、2分責失，徐若熙為白隊先發，球速最快145公里，主投3局飆出5K，被敲2安，無任何保送，失掉2分、1分責失。

這場比賽由白隊捕手陳聖平在3局上敲出三壘安打，也開啟藍隊逆轉攻勢，最終陳聖平拿下單場最有價值球員獎項「The One獎」，陳聖平可以說是藍隊表現最好的球員之一，而擔任白隊總教練的陳金鋒說：「我們這隊都有換人，大家大概都打4、5局而已，這場比賽以開心為主，每個人都表現很好，都可以是MVP。」

陳聖平也謝謝富邦及沈鈺傑，他說：「謝謝富邦選我，沈鈺傑教練推薦我參加全壘打大賽，讓我在這裡與全台好手一起學習，不管好的壞的都能成為學習對象，也讓我吸收到更多東西。」