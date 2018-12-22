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王柏融從小就頂住壓力　從不出色的右打蛻變到頂尖左打

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▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

「感謝大家關心我這個來自屏東愛打棒球的小孩」王柏融日前在加盟火腿的記者會上這樣說著，看到過去帶過的學生能有這麼活躍的表現，屏東縣鶴聲青少棒總教練馮文龍感到相當欣慰。

王柏融國一剛加入球隊時，身高大約150公分，在同齡的孩子中算是相當矮小，馮文龍表示，剛開始王柏融加入擊球力道不足，打擊也不出色，但經過「打擊習慣眼」測試，讓為王柏融左打協調性較好，因此讓他改練左打。

馮文龍說：「我們通常會看球員球員適不適合、有沒有發展性，才建議他練左打，王柏融原本就有敏捷、速度優勢，守備也很好，但右打表現不出色，在經過習慣眼測試後，發現他在左打時協調性比較好。」

「擁抱壓力，追求卓越」王柏融赴日發展，並將延續自己的台灣奮鬥精神；事實上，王柏融從小就是個能頂住壓力的球員；國中前2年王柏融因身材受限，上場機會不多，但國三一口氣長高10幾公分，也讓他成為球隊主力投手、第3棒，好勝心強的王柏融，重要的比賽都想上場投球，面對壓力王柏融更難展現實力。

21日王柏融到北海道，參加火腿鬥士加盟記者會，馮文龍也相當關注，看到自己所教的學生能有這樣傑出的表現，馮文龍相當開心：「不只是我，包括我們校長，還有全校都很開心能有這樣傑出的校友，讓他來替我們屏東爭光，現在學弟、學妹也因為王柏融而有個目標追隨。」

關鍵字： 日職北海道火腿王柏融
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