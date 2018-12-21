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日職／曾培養達比修、大谷　火腿：幫助王柏融挑戰世界

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▲王柏融在日本札幌巨蛋加盟日本火腿。（圖／翻攝自寶悍運動經紀粉絲團）

▲王柏融在日本札幌巨蛋加盟日本火腿。（圖／翻攝自寶悍運動經紀粉絲團）

記者劉峻誠／綜合報導

過去日本職棒北海道火腿鬥士透過入札制度，將陣中球星達比修有、大谷翔平送往大聯盟這個世界棒球最高殿堂，這次透過Lamigo桃猿球團的入札制度，成功爭取到台灣最好打者「大王」王柏融加入，他們也希望王柏融持續成長，有一天也能通往世界。

達比修有2004年以第一指名身份加入火腿，在日職7年投出93勝38敗，防禦率1.99的優異成績，2012年透過入札制度赴美，6年下來拿下57勝，防禦率3.49。在達比修離開的那年，大谷翔平以第1指名身份加入火腿，5年來投、打兩端都繳出優異成績，並在去年球季結束後，透過入札制度加入洛杉磯天使，並成為今年美聯新人王。

王柏融2016、2017年，連續2年打擊率破4成，2年共60發全壘打，17年成為台灣史上首位本土三冠王打者，是目前台灣最好的打者，而他的實力也在國際舞台備受肯定，2017年2月面對日本經典賽國家隊，從則本昂大手中開轟，單場3安打、3打點，兩戰合計5打數4安打、3保送，實力受到各國職棒肯定與矚目。

今年球季結束後王柏融申請國外自由球員資格，並獲得北海道火腿青睞，成功簽下合約赴日發展，火腿球團社長竹田憲宗說：「過去我們透過入札度將達比修有、大谷翔平送往大聯盟，他們現在都有優異表現，現在我們立場相反，這次透過入札讓王柏融選手加入。」

竹田憲宗期待王柏融加入，並且持續成長，他說：「我們持續努力，也有覺悟，希望幫助他完成挑戰世界的夢想。」

關鍵字： 日職北海道火腿王柏融
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