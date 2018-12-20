新北U18／換投果決收效果！羅暐捷關鍵代打率高雄晉4強

▲高苑工商晉級4強 。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／新北報導

高雄市高苑工商參加富邦U18棒球邀請賽，20日複賽首日面對台東縣，因先發投手陳致佑表現不佳，接替的投手也控球也不穩，4局就換上第4名投手，所幸第4名投手邱駿威能夠展現壓制力，高雄一路落後，直到6局下追平，並在9局下2出局時，靠著台東再見失誤，以3比2贏球，順利挺進4強。

賽後贏球的高雄市總教練李來發心情不算愉悅，先訓斥球員一番，最後再給他們鼓勵，期待下次能有更好的表現。

此戰先發陳致佑1局上就連投2次保送，2局上又是保送開頭，1出局後高苑換上黃靖祐登板，沒想到他也投出保送，立即被換下場，接替投球的潘柏至連續解決4名打者後也遇到麻煩，4局上保送開局，2出局後被敲出二壘安打，接著面對9棒投出觸身球，高雄決定再換投。邱駿威4局登板後踩住煞車，總計5.1局投球被敲5支安打，有2次保送、5次三振，掉1分自責分。

高雄換投相當果決，也是他們能夠順利贏球的關鍵，李來發說：「沒辦法，一直投保送，這是一場淘汰賽，如果先被得分就會比較麻煩，所以要換快一點，但先發投手、第2任投手、第3任投手都表現不好，還好後來邱駿威能穩住，球員也有咬到最後。」

9局下高雄換上代打羅暐捷，他也發揮三年級的老將精神，敲出適時安打，並靠著跑壘判斷，成功在9局下跑回再見分，李來發說：「前面都沒有上來，只在旁邊看，還好有換他，讓他展現老將價值，敲出關鍵安打。」