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中職／悍將吉祥物進校園打掃！「悍你上學趣」推廣棒球

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▲富邦吉祥物Frankie、Bonnie以及Travis。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦吉祥物Frankie、Bonnie一同打掃校園。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將棒球隊今年以新北市新莊棒球場為主場，不僅全面升級球場硬體，帶給球迷有別於以往的觀賽體驗，在季末休賽期間，也和新莊周邊學校共同舉辦校園巡迴活動，同時推廣棒球運動並深化在地連結，與新北市政府共同打造新北棒球生活圈！

▲富邦吉祥物Frankie、Bonnie以及Travis。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦吉祥物Frankie擔任升旗手。（圖／富邦悍將提供）

推廣棒球運動從小開始！富邦悍將2018年校園巡迴活動「悍你上學趣」於12月開跑，從悍將主場周邊學區出發，由富邦悍將吉祥物Frankie、Bonnie前進校園，參與學校生活日常。從一年一度的校慶運動會到日常朝會，從上學打掃到放學指揮交通，都有機會看到悍將雙寶的身影。富邦悍將希望與透過與在地校園的結合，讓孩子們自然的體驗、接觸到棒球的元素，進而讓棒球成為生活中的一部分。

▲富邦吉祥物Frankie、Bonnie以及Travis。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦吉祥物Frankie、Bonnie以及應援團副團長Travis帶動跳。（圖／富邦悍將提供）

「悍你上學趣」12月共前往三所新北在地學校，12/1新泰國小舉辦校慶運動會，Frankie和Bonnie隨著聖火隊伍一起進場，立刻引起全校師生的注目與歡呼，應援團副團長Travis帶動的「北方王者」應援舞蹈教學，更是讓現場氣氛high到最高點。12/20 Frankie和Bonnie轉往新莊國小，拿起掃具和小朋友們學習如何打掃，共同維護校園整潔，並擔任升旗手參加升旗典禮；下午再趕往思賢國小，穿起導護背心指揮交通，引導放學的學生們安全地通過馬路。經歷了一整天的校園生活，雙寶都說：「上學好好玩，下次還要再來！」

▲富邦吉祥物Frankie、Bonnie以及Travis。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦吉祥物Frankie拿著聖火領跑。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將透過寓教於樂的方式，12月以「悍你上學趣」向下扎根，引發孩子們對棒球的興趣，明年元月起將繼續前往校園，舉辦校園棒球教室活動，安排悍將球星教學棒球體驗課程，讓孩子們真正接觸棒球運動，增加對棒球運動的興趣與認識。

關鍵字： 富邦悍將中職
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