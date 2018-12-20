新北U18／高一投手緊急登板踩剎車　高苑邱駿威盼畢業進職棒

▲邱駿威。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／新北報導

高雄市高苑工商參加富邦U18棒球邀請賽，20日複賽面對台東縣台東體中，靠著第4任投手邱駿威壓制，終場以3比2逆轉贏球，順利晉級4強，今年才一年級的邱駿威表示，希望自己能夠持續成長，力拚高中畢業參加中職選秀。

此戰高苑先發陳致佑1局上就連投2次保送，2局上又是保送開頭，1出局後高苑換上黃靖祐登板，沒想到他也投出保送，立即被換下場，接替投球的潘柏至連續解決4名打者後也遇到麻煩，4局上保送開局，2出局後被敲出二壘安打，接著面對9棒投出觸身球，高雄決定再換投。邱駿威4局登板後踩住煞車，總計5.1局投球被敲5支安打，有2次保送、5次三振，掉1分自責分。6局下追平比數的高苑，9局下靠著東體再見失誤贏球。

邱駿威此戰上場踩住煞車，是高苑贏球關鍵，談到自己表現，他認為球速、節奏都不錯，但控球還需加強，這場比賽就是以投進好球帶，交給隊友守備為目標在投。

總教練李來發認為邱駿威投得相當好，過去測速最快142的他，此戰測到144公里，且相當有尾勁，但主審有幾顆好球沒撿，也影響到邱駿威心情，邱駿威說：「當下會有點亂掉，但還是要想辦法找回節奏。」

目前以後援為主的邱駿威，期待自己未來2年半持續成長，並在畢業後投入選秀，加入職棒。