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日職／台灣4割男到日本　王柏融：健康穩定才能拚紀錄

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▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融穿上背號99號球衣。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融加入北海道火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

被日本球界稱為「台灣至寶」的王柏融21日參加北海道火腿鬥士的入團記者會，曾在中職創下連續2年4成打擊率的他，接下來有什麼樣的目標呢？他期待自己每天保持正向心態，並說：「健康、穩定出賽才能拿到更多獎項。」

王柏融2016、2017年，連續2年打擊率破4成，2年共60發全壘打，17年成為台灣史上首位本土三冠王打者，是目前台灣最好的打者，而他的實力也在國際舞台備受肯定，2017年2月面對日本經典賽國家隊，從則本昂大手中開轟，單場3安打、3打點，兩戰合計5打數4安打、3保送，實力受到各國職棒肯定與矚目。

「終於可以來到札幌巨蛋好好享受比賽了」在21日記者會上，王柏融提到自己興奮的心情，面對NHK記者提問：「過去曾連續2年在台灣成為「四割男」，來到日本有沒有設定的目標。」王柏融回應：「跟以往在台灣保持一樣的心態，保持身體健康，有穩定的出賽才挑戰各種紀錄與獎項。」

至於到日本之後，需要注意什麼呢？王柏融說：「心態上，即使今天表現不好，明天又是新的開始，不要去想不好的結果，永遠都要保持正面心態去面對每天的比賽。」

王柏融到火腿後，棒次、守備位子都還沒決定，而他也不擔心，他說：「這是我自己沒辦法控制的，我能控制的就是在場上表現，其他的都交給教練處理、安排。」

關鍵字： 日職北海道火腿王柏融
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