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台港日韓4國32隊爭冠！台北城市盃青少棒巴西鼓聲中開打

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▲14屆台北城市盃開打。（圖／主辦單位提供）

▲2018台北城市盃開打。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

已舉辦14年的「臺北城市盃青少年棒球錦標賽」21日在天母棒球場舉行開幕典禮，共有來自四個國家包括日本、韓國、香港的32支隊伍齊聚一堂，許多球隊都是老面孔，一碰面不分國籍便開始寒暄，尤其是來自日本的豐田和名古屋兩隊已經連續14年參加，堪稱是本賽事全勤的最佳支持者，香港U15代表隊持續跨海來台取經。

臺北市體總會棒球協會多年來積極推動學生棒球運動，相當重視球員及教練的品德教育，理事長陳炳甫在致詞中表示：「比賽的輸贏固然重要，但是讓所有選手能夠從比賽中學習到團隊合作與尊重比賽，是我們辦理各項賽事的核心價值。」

現役球員有不少人曾參與過此項賽事，如旅美球星林子偉及桃猿的梁家榮兩位堪稱人品及球品兼具的代表性球員。理事長也強調「除了競技之外，我們希望藉由城市間的球技切磋與不同的棒球文化交流，使得國內外城市之間的互動更熱絡，彼此的情誼能更加鞏固。」

開幕典禮由巴西森巴鼓表演中展開序幕，開球儀式邀請到臺北市政府體育局李再立局長；臺北市體總會棒球協會理事長陳炳甫議員則擔任打擊者。

去年冠軍日本大阪代表隊尋求衛冕，韓國渴望收下首座桂冠，台灣代表隊則希望收復五年來失去的冠軍獎盃，比賽精采可期，也希望喜愛基層棒球的民眾前往共襄盛舉。

關鍵字： 台北城市盃青少棒
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