城市盃／杰倫觸擊不成敲二壘打　中山單局灌8分逆轉宮崎

▲中山國中張杰倫。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

台中市中山國中22日在台北城市盃首戰面對日本宮崎，原本落後3分的中山，靠著單局海灌8分的攻勢，終場以11比4擊敗宮崎，順利拿下首勝，中山總教練藍文權說：「一開始大家比較緊繃、放不開，教練團就是不斷鼓勵他們，要他們放鬆打，不管結果如何，都用積極的態度面對。」

此戰宮崎在2局率先開啟攻勢，靠著觸身球、失誤、安打串連拿下1分，4局上打完，宮崎以4比1領先，不過中山4局下反攻，連續3支安打串連，先追回2分，再靠著觸身球攻佔一二壘，首棒的張杰倫上場打擊，2度觸擊點成界外後，他敲出追平比數的二壘安打，隨後廖子仲打出安打，幫助中山超前。

▲中山國中張杰倫。（圖／記者劉峻誠攝）



中山單局猛敲8安打，加上1次觸身球保送及1次失誤，單局攻下8分逆轉。藍文權說：「當時就提醒他們，打擊要做確實，不要被投手的動作、變化球影響節奏，平常練得夠，這時臨場發揮得不錯。」

中山致勝功臣就是短打不成功，最終敲出追平比數二壘安打的張杰倫，他說：「落後時有一點緊張，想要趕快上壘，連續2次沒點成功後，就想說要積極進攻，很開心要做到。」

今年國三的張杰倫畢業後將進入麥寮或東石高中，期待未來能夠提升打擊，與偶像林智勝、蔣智賢一樣進入職棒，