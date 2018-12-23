新北U18／差點轟贏林益全！劉基鴻以為自己只會有1轟

▲劉基鴻。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／新北報導

「富邦U18明日之星全壘打大賽」23日開打，平鎮劉基鴻以3比2擊敗成德陳聖平、3比2擊敗高苑林逸達後，以2比3不敵林益全，他說：「以爲我只會敲出1轟，沒想到能晉級，當然也沒想過會贏林益全學長。」

▲林益全頒獎給劉基鴻。（圖／記者林敬旻攝）



第2輪劉基鴻面對林逸達之前，林益全開玩笑說：「我覺得後面這個（劉基鴻）應該沒辦法啦」劉基鴻知道學長是在激勵他，也因此被激到火力全開，順利挺進決戰，最後雖然輸給林益全，但林益全還是送上自己的簽名球、球棒給劉基鴻。

這場對決中，劉基鴻先敲出2轟，林益全前4球就已經追平，不過直到最後的第10球才敲出第3轟奪勝，劉基鴻談到當時的心情：「當下有點緊張，原本很期待能進入PK階段，學長比較有經驗，所以我能打到這樣已經很開心了。」

▲林益全。（圖／記者林敬旻攝）



劉基鴻說：「我本來想說能打出1轟就很好了，一開始沒想過會晉級，原本以為是林逸達，他的身材比較好，比較有力，當然也沒想過會贏林益全學長。」

劉基鴻也透露，自己為了這場全壘打大賽做足準備，在學校時教練不斷提醒，不要急著出棒，選到喜歡的再打：「如果這球有過牆，那下一球就能連續揮擊，如果沒過的話就別揮下一球，讓自己緩一緩。」能夠敲出這麼多全壘打，並順利與林益全競爭，過去沒在新莊比賽過的劉基鴻笑稱自己運氣好，有風勢幫助。