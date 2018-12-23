王建民當總教練有威嚴　郭玟毅激發潛能敲3安打

▲富邦U-18明日之星大賽，藍隊獲勝。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／新北報導

「富邦U18明日之星明星賽」23日新莊開打，原本白隊一路領先，但最終靠著陳聖平、郭玟毅等人的好表現，終場以10比6獲勝，敲出單場3安打，包含1支逆轉比分的關鍵安打的郭玟毅說：「能參加這場集結全台好手的比賽，算是對我的一種肯定」。

▲富邦U-18明日之星大賽，最佳九人。（圖／記者林敬旻攝）



這次郭玟毅所屬的白隊由王建民擔任總教練，賽前王建民沒提點什麼，只要所有隊員享受比賽、盡全力發揮，在王建民的領導之下比賽，郭玟毅說：「他是一個偉大的賢拜，也是大家追隨的對象，看到他很威嚴的一面，也讓我場上更專注。」

這次面對其他菁英投手繳出好表現，郭玟毅認為自己專注每個打席，且戰術、策略都相當成功，他說：「全台灣好手大家都彼此認識，也知道對方的策略，所以我也會有我的戰術，突破自己。」

郭玟毅也與同樣來自平鎮的徐若熙交手，過去他們就曾在校內的分組賽交手，這次郭玟毅面對他，沒有敲出安打，也是全場唯一沒敲出安打的打席，郭玟毅認為此戰徐若熙沒有刻意催球速，反而是選擇控球在刁鑽位置，讓他沒辦法好好掌握。

談到為來目標，郭玟毅期待努力精進自己，不強求或限縮自己完成特定目標。

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