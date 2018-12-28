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藍綠同台擁國球精神　蔡英文與吳志揚談棒球就會團結

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▲▼總統蔡英文出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台北報導

中華職棒將在29日開始辦理為期3個月的30週年特展《無人出局》，總統蔡英文28日以中華文化總會會長身份出席記者會，他談到：「棒球象徵著團結，雖然我跟中職會長吳志揚所屬不同政黨，但是只要談到棒球，我們就會團結。」

蔡英文來到現場，先以棒球主播徐展元經常在轉播時說的開場白像現場來賓打招呼「沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺的各位棒球痴、棒球狂大家好。」

「棒球就是台灣的國球」蔡英文認為，台灣的棒球精神讓許多人團結，也因此，去年首度邀請中職總冠軍前往總統府，未來將會讓這項活動變成傳統。

蔡英文說：「中華職棒30年特展，裡面有著許多台灣球迷共同的回憶，也因為棒球教會了我們永不放棄、在挫折中不斷成長的精神，即使我與會長吳志揚所屬不同政黨，但談到棒球我們就會團結在一起。」

在參加這場特展記者會前，蔡英文也抽看看了許多棒球員的故事，他說：「中職秘書長馮勝賢曾在國際賽失誤漏接被罵，但他仍然不放棄，生涯拿到了新人王與4座金手套獎，還成為第一位球員出生的秘書長，我們時常在比賽前半段落後，但在最後出局數出現前，我們必須全力去拼，這就是棒球教會我們的精神。」

關鍵字： 蔡英文中華職棒吳志揚
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