中職／激戰17局也不夠看　海克曼是王勝偉生涯最強對手

▲王勝偉。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／台北報導

中職30年特展陳列歷年來的各項精彩畫面，中信兄弟王勝偉28日出席記者會，看到2009年兄弟象與統一獅激戰17局的比賽，至今仍然記憶猶新，但比起那場比賽，自己敲出完全打擊更讓人印象深刻。

王勝偉回憶自己球員生涯，他說：「許多人都認為總冠軍賽17局大戰最讓我印象深刻，但我覺得2015年完全打擊那場才是最深刻的比賽，當時8局球隊領先，我是第4位打者，不知道有沒有機會，直到恰恰（彭政閔）前輩在我前面開轟，我才知道有機會挑戰紀錄。」

從小看著職棒比賽，王勝偉對1994年兄弟封王，洋砲路易士接到最後一球，先是高舉雙手再傳球的畫面印象深刻，他說：「我們通常都是接到球快傳出去，但那個三壘手在這麼高張力的比賽上，他還有這種動作，代表他對自己相當有自信。」

2008年、2009年兄弟闖進總冠軍賽，但都不敵統一獅，讓統一獅拿下3連霸，王勝偉也認為，當年的統一洋投海克曼出手點高，是生涯面對過最難對付的投手。

看到了許多珍貴展品，王勝偉相當開心，也希望球迷都能進場，不過他認為，這次展場空間有限，展品呈現的不夠多，希望未來能有棒球博物館，讓更多棒球文物呈現在球迷面前。