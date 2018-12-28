運動雲

> >

中職／激戰17局也不夠看　海克曼是王勝偉生涯最強對手

ETtoday運動雲

▲▼中華職棒Lamigo桃猿對中信兄弟。王勝偉（圖／記者李毓康攝）

▲王勝偉。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／台北報導

中職30年特展陳列歷年來的各項精彩畫面，中信兄弟王勝偉28日出席記者會，看到2009年兄弟象與統一獅激戰17局的比賽，至今仍然記憶猶新，但比起那場比賽，自己敲出完全打擊更讓人印象深刻。

王勝偉回憶自己球員生涯，他說：「許多人都認為總冠軍賽17局大戰最讓我印象深刻，但我覺得2015年完全打擊那場才是最深刻的比賽，當時8局球隊領先，我是第4位打者，不知道有沒有機會，直到恰恰（彭政閔）前輩在我前面開轟，我才知道有機會挑戰紀錄。」

從小看著職棒比賽，王勝偉對1994年兄弟封王，洋砲路易士接到最後一球，先是高舉雙手再傳球的畫面印象深刻，他說：「我們通常都是接到球快傳出去，但那個三壘手在這麼高張力的比賽上，他還有這種動作，代表他對自己相當有自信。」

2008年、2009年兄弟闖進總冠軍賽，但都不敵統一獅，讓統一獅拿下3連霸，王勝偉也認為，當年的統一洋投海克曼出手點高，是生涯面對過最難對付的投手。

看到了許多珍貴展品，王勝偉相當開心，也希望球迷都能進場，不過他認為，這次展場空間有限，展品呈現的不夠多，希望未來能有棒球博物館，讓更多棒球文物呈現在球迷面前。

關鍵字： 中職30年特展王勝偉
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

推薦閱讀

中職／高國輝愛看職棒　曾為彭政閔騎車1小時到花蓮球場

中職／苦惱找不到義大冠軍球衣　高國輝：想為富邦奪冠

中職／元年打30場就撐不下去　洪一中職棒一待30年

中職／盼第5隊讓學生能打職棒　林仲秋喊話：會長加油

熱門新聞

認養斗六棒球場　運動家董座廖了以團隊得標

卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

中職／林泓育季中提前換約加薪　續約3年最高月薪80萬

平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人　陳偉殷唯一外籍

哈波、馬查多對洋基的興趣都大於費城人　但洋基不打算補外野

中職／吸收別隊釋出球員？　蘇泰安：先等合約談完

讀者回應

﻿

最新新聞

1隱瞞傷勢上場　周季葳哭著道歉

2富邦好幸福　有同事王建民專屬見面會

3北一女元旦、春節照常練球

4海克曼是王勝偉生涯最強對手

5林韋翰本土首位得分、助攻雙二十

熱門新聞

1認養斗六棒球場　運動家董座得標

2還不知道終點在哪　卡特打到47歲？

3林泓育提前換約加薪　續約3年月薪80萬

4平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

5哈波、馬查多對洋基最感興趣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366