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中職／元年打30場就撐不下去　洪一中職棒一待30年

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▲▼Lamigo總教練洪一中出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲洪一中。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台北報導

職棒元年元老級人物，現在還待在中職的只剩下Lamigo桃猿一二軍總教練洪一中、林振賢，而洪一中是唯一一位29年來都從事與職棒相關工作者，28日受邀參加中華職棒30週年特展記者會，洪一中說：「當年簽了5年約，但只打了30場就在想，怎麼球季還這麼久，不知道能不能撐完。」

洪一中職棒元年開幕戰擔任兄弟象先發第3棒、捕手，回憶這29年來的時光，他感慨的說：「時間過得真快。」他談到，當年自己與兄弟象簽下5年合約，但只打完3分之1，大約30場比賽就快受不了，他說：「因為以前沒打過這麼長的賽季，那時候還在想，怎麼球季還這麼久，不知道能不能撐完，沒想到現在就要邁入30年了。」

談到這30年的經歷，洪一中最感謝「職棒之父」，兄弟大飯店董事長洪騰勝，因為有他籌組、催生中職，現在的球員才有職棒。

「想一想，當年要組職棒真的很困難」洪一中認為，有洪騰勝的籌組中職，棒球員的生活環境才因此獲得改善>

30年來中職歷經盛衰，洪一中也參與過無數光榮戰役，能成為中職30年的一份子，洪一中感到相當榮幸：「本來只是棒球，現在變成了國球，也希望中職能永永遠遠走下去，繼續走向下一個30年。」

關鍵字： 中職30年特展洪一中
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