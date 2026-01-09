柯蕭轉任MLB球評？美媒曝人選之一　有望道奇開幕戰首登場

▲道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2025年球季結束後正式宣布引退的洛杉磯道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），近期傳出有望轉戰轉播圈，擔任MLB相關節目的解說或棚內球評。



美國體育權威媒體《The Athletic》記者馬爾尚（Andrew Marchand）指出，美國電視台NBC 已將柯蕭列為旗下MLB節目棚內分析員人選之一。另一名傳出的候選人，則是曾於2010年獲得國聯年度MVP、並在2023年退休的前辛辛那提紅人強打沃托（Joey Votto）。



NBC自2026年起將與MLB簽下為期3年的轉播合約，屆時將負責「週日夜間棒球（Sunday Night Baseball）」以及部分季後賽賽事轉播。



根據規劃，NBC在2026年的首場MLB轉播，預計將是3月26日洛杉磯道奇對上亞利桑那響尾蛇的比賽。值得一提的是，該場比賽正是道奇的開幕戰，賽前預計將舉行世界大賽連霸的頒獎與慶祝儀式。

若柯蕭最終確定以解說身分亮相，這位傳奇左腕的「第二人生」首秀，將在最具象徵意義的舞台上揭幕。