前球王升格人夫！日本名將桃田賢斗宣布婚訊　甜喊：有她才找回自我

▲▼馬來西亞公開賽男單亞軍桃田賢斗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本羽球名將桃田賢斗。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

前羽球男子世界球王、現年31歲的日本名將桃田賢斗（Kento Momota），於9日透過社群驚喜宣布自己結婚的消息，桃田還感性表示，正因為有另一半在身邊默默支持，他才能在經歷無數艱辛時刻後找回自我，並重新享受羽球。

「致一直以來支持我的各位。雖然是私事，但要向大家報告，我已於近日登記結婚，」桃田賢斗寫道，「在至今的競技生涯中，確實經歷了許多非常艱辛的時刻，但每次都是因為有家人、相關人士、粉絲們，以及在身邊支持我的她，我才能找回自我，並愉快地從事羽球運動。真的充滿了感激！！！」

面對人生的新起點，桃田也展現出作為丈夫的責任感，「未來我將帶著更深一層的責任感與覺悟，抱持著感謝與初心面對競技生涯。希望大家今後能一如既往地為我加油。」

回顧桃田賢斗的羽球之路，可說是充滿了戲劇性的起伏，2013年進入NTT東日本隊後，他憑藉壓倒性的網前技術與防守能力，在2018、2019年達成世界錦標賽二連霸，並在2018年9月成為日本史上首位男單球王，蟬聯寶座長達約3年之久，2019年狂掃11冠，更打破馬來西亞名將李宗偉保持的單季最多冠紀錄。

然而，他的奧運夢卻走得極其坎坷，2016年里約奧運正值巔峰，卻因賭博問題受處分而錯過參賽機會，2020年1月在馬來西亞遭遇嚴重交通意外受傷，雖身為金牌大熱門參加2021東京奧運，卻遺憾於預賽止步，到了2024年巴黎奧運，則因連番傷勢與體能影響，未能取得參賽資格。

桃田賢斗去年4月參加完湯姆斯盃後，就已經正式從日本國家代表隊退役，但他並未離開熱愛的羽球場，目前仍效力於 NTT東日本隊，並以「選手兼教練」的身分挑戰新領域，致力於指導後輩。

關鍵字： 桃田賢斗羽球結婚退役日本

