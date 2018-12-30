中職／洋砲艾銳克興奮加入兄弟　IG秀中文、我國旗

▲兄弟艾銳克。（圖／兄弟提供）



體育中心／綜合報導

中信兄弟為備戰來年球季，將續留今年表現優異的兩位洋投艾迪頓(Nick Additon)及萊福力(Mitch Lively)，29日宣佈將簽下多功能野手艾銳克(Eric Wood)，除提升打線深度及連貫性，還可以讓守備調度更為靈活，艾銳克也相當開心能加入中信兄弟，並在IG上寫下心情，還用中文感謝兄弟給機會，並秀出我國國旗。

艾銳克身高185公分，體重95公斤，26歲，右投右打，一三壘及外野皆可守備。艾銳克過去兩季皆在匹茲堡海盜隊3A，主要守備位置為三壘及外野，今年出賽86場，308個打席中繳出打擊率0.269、上壘率 0.328、長打率 0.481 成績，包含 11支全壘打及25支二壘安打，為長打型選手。明年艾銳克將代表加拿大國家隊參加泛美運動會資格賽，預計農曆年後來臺體檢，完成後即投入球隊訓練。

能夠來到台灣打球，艾銳克個人相當興奮，並在IG上貼出兄弟隊徽，並寫上：「很興奮這個球季能加入兄弟，很感謝朋友和家人永遠都在背後支持我，一起上吧！兄弟。」並秀出我國國旗。

艾銳克即將來到台灣，他還用中文寫下：「感謝中信兄弟給我此次機會。我懷著相當興奮的心情，期待新球季的開始！」