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中職／富邦人好幸福　「同事」王建民現身專屬見面會

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▲王建民參加富邦人專屬見面會，蔡明忠董事長(右)、富邦金控蔡明興董事長。（圖／富邦金控提供）

▲王建民與富邦集團蔡明忠董事長(右)、富邦金控蔡明興董事長。（圖／富邦金控提供）

體育中心／綜合報導

《後勁：王建民》紀錄片感動全台，王建民旋風再起。王建民今天特別來到富邦參加「富邦人專屬見面會」，感謝富邦對《後勁：王建民》紀錄片及電影同名書的支持。對於王建民本尊現身，零距離的親切互動，現場近500位富邦員工都感到非常興奮，直呼是最棒的2019新年禮物！

▲王建民參加富邦人專屬見面會，蔡明忠董事長(右)、富邦金控蔡明興董事長。（圖／富邦金控提供）

▲王建民參加富邦人專屬見面會。（圖／富邦金控提供）

王建民今天先拜會了富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興，他也致贈親筆簽名球、球衣以及《後勁：王建民》簽名電影書和明信片，以感謝兩位董事長對他的支持。

隨後王建民參加富邦人專屬見面會，他一開場就說：「大家好，我是你們的同事」，吸引全場員工的熱烈掌聲。王建民在活動中和主持人錢定遠、球評潘忠韋對談，暢談在球場的心路歷程，和拍紀錄片的心情感想。

▲王建民參加富邦人專屬見面會，蔡明忠董事長(右)、富邦金控蔡明興董事長。（圖／富邦金控提供）

▲▼王建民參加富邦人專屬見面會。（圖／富邦金控提供）

▲王建民參加富邦人專屬見面會，蔡明忠董事長(右)、富邦金控蔡明興董事長。（圖／富邦金控提供）

王建民特別提到，40號、67號對他都有特別有意義，40號是他從小聯盟奮鬥多年升上大聯盟得到的背號，67號則是他經過受傷、復健、調整再回到大聯盟得到的號碼。他也回憶，最初他曾抗拒拍紀錄片，因為覺得自己不是那麼偉大，當時也還在小聯盟打滾，拍片並不重要，但後來他被說服了，希望用這部片紀錄他努力、不放棄的過程，希望可以藉此鼓勵無論是在球場或在工作上努力的年輕人。

現場的富邦同仁幾乎都是王建民的忠實粉絲，對他的各項紀錄如數家珍。有多位幸運兒獲得了王建民的簽名書，最後王建民更和所有現場員工大合影，讓富邦員工們感動與難忘的回憶，王建民也祝福富邦悍將能贏得2019總冠軍！

富邦此次獨家贊助《後勁：王建民》紀錄片，並支持公益募書活動，認購1,000冊書籍將規劃贈予台南市偏鄉小學、全國高中棒球隊等單位，希望嘉惠王建民的故鄉台南，也讓所有愛棒球的孩子都能感受到《後勁：王建民》的精神。

關鍵字： 富邦悍將中職王建民
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