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最怪的5種受傷方式！危險行李箱讓2大球星進傷兵名單

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▲ 小熊隊終結者莫洛(Brandon Morrow)結束與紅雀比賽後，回家脫褲子抽筋。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 小熊隊終結者莫洛結束與紅雀比賽後，回家脫褲子抽筋。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

大聯盟受傷方式千奇百怪，美國媒體《TheAthletic》整理出5個2018年最奇怪，但也相當真實的受傷方式。

▲佩瑞茲（Salvador Perez）（圖／達志影像／美聯社）

▲佩瑞茲（圖／達志影像／美聯社）

生涯蹲了6596局都沒事的皇家捕手佩瑞茲（Salvador Perez），今年3月在加班行李上樓時，因踩空導致左膝韌帶扭傷，讓他直至4月底才回到大聯盟出賽。

藍鳥，桑契斯（aaron sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑契斯。（圖／達志影像／美聯社）

藍鳥投手桑契斯（Aaron Sanchez）6月底因手指挫傷進入傷兵名單，不過為何會受傷，他經過2個月才對外說明，原來是他在6月21日前往天使主場時，手被卡在行李箱裡，隨後手指開始腫脹，該場比賽投完之後，他就進入傷兵名單中。

小熊隊終結者莫洛(Brandon Morrow)今年6月，在半夜3點想脫掉褲子就突然背部痙攣，然後就進入傷兵名單了。

▲田中將大衝本壘傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中將大衝本壘傷退。（圖／達志影像／美聯社）

田中將大6月在大都會花旗球場跑回生涯首分，但這次的跑壘造成他雙腿拉傷。

▲費城人球迷瑪可薇遭熱狗擊傷。（圖／取自推特）

▲費城人球迷瑪可薇遭費納寶的熱狗擊中。（圖／取自推特）

費城人死忠球迷瑪可薇（Kathy McVay）因沒注意到費城人吉祥物費納寶發射的熱狗，導致她眼睛被熱狗砸中，經過CT斷層掃瞄檢查沒有腦症盪，只不過眼睛周圍有瘀傷，每20分鐘得冰敷1次，事後費城人也向她道歉，並送她一張門票，瑪可薇笑稱：「以後得隨時留意周遭，畢竟會發生什麼事誰都不知道，我懂棒球，但不懂熱狗。」

除了今年發生的奇怪受傷方式之外，過去也曾有多起意外案例，遊騎兵左投佩瑞茲(Martin Perez)去年底被一頭牛嚇到，讓他不慎摔斷右手肘。印地安人投手鮑爾(Trevor Bauer)2016年美聯冠軍賽前，維修無人飛機時割傷右手小指；「蠍子王」金柏瑞(Craig Kimbrel)也曾在練習中幫隊友揀球時，造成左膝半月板撕裂傷。

關鍵字： 大聯盟傷兵名單
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