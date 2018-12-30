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中日會長盃／失誤補回來！陳震承助大仁氣走北關東

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▲中日會長盃，高市大仁陳震承再見安打。（圖／學生棒聯）

▲中日會長盃，嘉縣東石郭庭佑二刀流建功。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

高市大仁今天（30日）在中日會長盃與北關東的比賽，雙方互有領先，最後7局下大仁靠著陳震承的再見安打，終場以10比9獲勝，而北關東則在接下來對戰二重取勝，終止3連敗。

前3局雙方互有得分機會，大仁僅以4比3一分領先，不料4局上大仁陳震承在得點圈有人時出現失誤，讓北關東反倒以7比4領先，直到最後半局，大仁吹起反攻號角，中心打線邱嵩坤、胡耀恩和蔡友松連續安打拉近比數後，陳震承在右外野深遠安打，不僅送回壘上2名跑者，自己更是跑回超前分，幫助球隊以10比9拿下勝利。

賽後陳震承談到，前面的失誤自己有記在心裡，最後半局時就告訴自己：「要把失誤的分數補回來。」他也笑說：「最後半局時壓力相當大，因為場邊的教練說，沒有打回分數就要自己跑回飯店。」

大仁教練陳宗世提到，「其實戰成平手或是分差在一分之內都有其中的關鍵因子，當然我們也有必須檢討的地方，希望球員能記取教訓，下次不要再犯同樣的錯誤才是最重要的。」

而對手北關東雖然遭到大仁逆轉，不過卻以3比0完封新北二重，監督阿久根鋼吉談到，「這批球員整體的實力都不錯，雖然被逆轉了，但還是能打起精神拿下這次比賽的首場勝利。」

關鍵字： 中日會長盃大仁北關東
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