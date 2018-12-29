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企排／感謝球迷努力送進明星賽　黃瀞萱春麗髮型亮相

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▲企排明星賽,黃瀞萱。（圖／記者張穎容攝）

▲企排明星賽,黃瀞萱以春麗髮型亮相。（圖／記者張穎容攝）

記者張穎容／台北報導

「阿敏」黃瀞萱在明星賽以春麗髮型現身，看起來比以往活潑許多，但完賽後黃瀞萱馬上拆掉頭髮，她直呼：「綁這樣真的太痛了，接下來也不想再嘗試其他造型了。」

將黃瀞萱打扮成春麗的幕後使者是李姿瑩，黃瀞萱說：「是因為李姿瑩覺得明星賽需要有娛樂效果，就把我用成這樣，我一開始也很擔心會很奇怪，但後來就比較豁出去了。」

▲企排明星賽,黃瀞萱。（圖／記者張穎容攝）

▲黃瀞萱坦言，對自己得票數這麼高感到意外，也很感謝球迷看見她的努力。（圖／記者張穎容攝）

這次明星賽的陣容是由球迷票選，黃瀞萱對於自己這次能夠入選，也感到非常意外，她說：「沒有想過自己的票數可以這麼高，或許是這幾年打企排有越來越進步，就有被球迷們看到。」

今年雅加達亞運、亞洲盃，黃瀞萱表現非常出色，是中華隊的得分主力之一，也讓她成為國外的鎖定對象，而新賽季開打前，球隊學姐也向媒體喊話，希望球迷可以多關注黃瀞萱的表現，黃瀞萱表示，在開打前自己多少有點壓力，但還好在比賽的過程中自己的球技和個性都有越來越好和活潑。

對於這次的明星賽，黃瀞萱表示，自己已經比過往還放得開了，也很享受全場球迷的歡呼聲，加上教練的加入，覺得明星賽真的非常好玩有趣。

關鍵字： 企排明星賽黃瀞萱
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