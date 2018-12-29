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暴龍禁區沒大人又打鐵　魔術狂抓60籃板破紀錄

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▲魔術單場狂抓60籃板打破本賽季紀錄。（圖／CFP）

▲魔術單場狂抓60籃板打破本賽季紀錄。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

原先聯盟第一的暴龍29日對戰魔術卻以87比116的29分差慘敗，不僅打出本季最差一戰，還創下命中率最低紀錄，不過對魔術而言本戰同樣也成為里程碑，他們全場靠著對手瘋狂打鐵狂抓60顆籃板，成為本賽季單場抓下最多籃板的球隊，弗契維奇(Nikola Vucevic)也有30+20的恐怖數據成為近15年來第3人。

此役暴龍瘋狂打鐵，在少了門神瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)的情況下，完全沒有人可以保護籃板球，整場只抓下41顆籃板，反觀魔術雖然進攻籃板少對手3球，但光防守籃板就高達49顆，比多倫多團隊籃板更多，全場更狂抓60顆籃板打破賽季紀錄。

而先前對戰勇士不慎弄傷手指的暴龍門神瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)本戰仍持續缺賽，對此「白魔獸」弗契維奇抓住機會瘋狂肆虐暴龍禁區，光他一人就轟下30分，20籃板，8助攻的瘋狂雙20數據，其中這也是過去15年來第3位單場拿下這樣數據的球員，另外兩位則是卡森斯以及過去勇士前鋒李(David Lee)。而本戰抓下20籃板也是他本季新高，同時這次他生涯第3次拿下30+20的數據，另外2次為2013年4月10日對陣公鹿的比賽，砍下30分20籃板5助攻，以及2013年11月6日對陣快艇的比賽中得到30分21籃板3助攻。

▲▼魔術，弗契維奇(Nikola Vucevic)。（圖／路透社）

▲「白魔獸」弗契維奇打爆多倫多內線。（圖／路透社）

關鍵字： NBA暴龍魔術弗契維奇
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