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SBL／台銀泰勒已離台　林書豪前隊友史密斯本週最終戰？

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▲▼台銀，韋陳明、史密斯（Greg Smith）。（圖／籃協提供）

▲林書豪火箭前隊友史密斯（Greg Smith）可能走人。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

台銀總教練韋陳明先前就透露對於洋將表現不滿意，而他們也在本週開始有動作，韋陳明在29日台銀84比96不敵富邦勇士5連敗後表示，泰勒（Joseph Taylor）傷勢恢復狀態不如預期已經先離隊，且大致找好新洋將人選，接下來被換掉的最有可能是史密斯（Greg Smith）。

儘管伍茲（Rashad Woods）擁有場均19分的得分能力，但打法格格不入遭到撤換，找回過去第10季的舊將泰勒。雖然重返SBL的泰勒6日面對璞園繳出27分、11籃板、5助攻的亮眼成績，可惜下一場比賽7日對裕隆，外線出手落地不慎踩到對手而嚴重扭傷腳踝，經過22天的休養，仍無法回到球場。

▲▼台銀，韋陳明、史密斯（Greg Smith）。（圖／籃協提供）

▲台銀總教練韋陳明。（圖／籃協提供）

韋陳明透露，由於泰勒保障合約到明年1月3日，因此先保留他觀察情況，無奈恢復不如預期，還需要休養2到3週被迫割愛。

韋陳明先前就表態對於3位洋將表現都不滿意，因此包含頂替泰勒傷缺的羅德尼（Alexander Rodney）以及擁有NBA資歷的史密斯都可能一起走人，且球隊已經找好新人選。隨然羅德尼更不適合球隊，但考慮到史密斯204公分以及偏高的薪資，若要補更好的洋將勢必得從史密斯下手，因此本週很可能就是他的「最終戰」。

▲▼台銀，泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲泰勒（Joseph Taylor）傷勢恢復不如預期先行離隊。（圖／籃協提供）

▲裕隆霍頓、台銀羅德尼。（圖／籃協提供）

▲羅德尼（Rodney Alexander）仍在觀察名單中。（圖／籃協提供）

史密斯過去曾在休士頓火箭與林書豪同隊，因此在台灣小有人氣，此役之前場均14.8分、13.8籃板、3.2助攻，籃板與夏普並列第3高，韋陳明認為史密斯最大的問題是態度不夠積極。而羅德尼6場比賽場均15.2分、6.2籃板，來台之前令人擔心的外線命中率，將上季在以色列聯盟的18%提升到47.6%，每場能命中2顆。

韋陳明認為台銀本土球員表現其實不輸對手，但洋將方面就有所差距，希望能夠找來能夠幫助球隊勝利、帶領年輕球員成長的洋將，至於現在僅獲3勝，自己要負起很大的責任。

關鍵字： 台銀泰勒史密斯羅德尼SBL韋陳明
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