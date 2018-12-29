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中職／相信土投戰力、兄弟簽洋砲　領隊：仍會找洋投

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▲中信兄弟楊志龍。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟楊志龍。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟新球季洋將將採2投1野，續留艾迪頓、萊福力之外，29日宣佈簽下具有多守位的艾銳克（Eric Wood）。兄弟領隊劉志威受訪表示：「季後與總教練伯納討論過後，主要是相信本土投手有機會扛起先發輪值，今年還多了黃恩賜，攻擊方面則是希望有新洋打的加入後，能夠串連打線攻勢，且讓教練在守備上調度更靈活。

開季洋將配置採2投1野，劉志威表示，接下來仍會持續找新洋投，以備不時之需：「還是會持續找新的洋投放在二軍，避免未來有臨時狀況發生。」

艾銳克身高185公分，體重95公斤，26歲，右投右打，一三壘及外野皆可守備，過去兩季皆在匹茲堡海盜隊3A，主要守備位置為三壘及外野，今年出賽86場共308打席，繳出打擊率0.269、上壘率 0.328、長打率 0.481 成績，包含 11支全壘打及25支二壘安打。劉志威說：「他在3A的全壘打數並不突出，但他的長打能力還是有一定的水準，加上有一定的腳程，我想對球隊有很大的幫助。」

兄弟繼2015年後再找洋砲，劉志威點出打線攻擊出現斷層的問題：「上個球季，我們的年輕選手有實力，也有爆發力，但穩定度稍嫌不足，資深選手有一定的打擊率，但整個球季調節也很重要，艾銳克一三壘、外野都能守，有他的加入後，我們相信能幫助提升打線的穩定性，也藉此提高內部競爭，誰狀況好誰就上。」

至於從投手方面的考量，劉志威指出，兄弟幾位本土投手去年在一軍都有不錯的表現，也累積一定的經驗，包括楊志龍、陳琥、蔡齊哲、洪宸宇；明年球季加上傷後歸隊的黃恩賜，本土投手陣容堅強，「我們和伯納討論過，認為本土投手透過去年的磨練後，新球季是有機會撐起先發輪值，也讓我們有空間讓打線更完整一點。」

關鍵字： 中職劉志威中信兄弟艾銳克
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