詹皇缺戰被快艇爆打22比0　威廉斯飆賽季新高擊退湖人

▲威廉斯飆賽季得分新高幫助快艇擊退湖人。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

上一戰慘遭國王絕殺的湖人，29日回到自家主場對戰快艇，儘管少了詹姆斯(LeBron James)以及朗多(Rajon Rondo)，但上半場仍保有領先，卻在第三節至第四節初遭快艇打了22比0猛攻，一舉被拉開比分，雖然作勢反撲，無奈威廉斯(Lou Williams)卻無人能擋全場飆個人賽季新高的36分，澆熄了紫金軍團的希望，終場快艇以118比107送湖人2連敗。

雖然開賽雙方命中率都相當不佳，不過快艇靠著團隊多點開花，仍在首節取得5分領先，雖然沒有詹姆斯坐鎮，但紫金「娃娃兵」仍展現強大韌性一路緊咬比分，博爾(Lonzo Ball)更在一次傳球中遭到斷球後險些失誤，但他隨即將球搶回並上演「No looking pass」直接將球從背後順勢傳給籃下的錢德勒(Tyson Chandler)完成助攻驚豔全場，雖然湖人成功在次節將比數超前，不過威廉斯仍在上半場結束前命中壓哨「Logo shot」硬是將比數縮小至51比54。

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兩隊換邊再戰後戰況仍相當膠著，雖然湖人一度領先達10分，但快艇靠著威廉斯的帶領在三節終了反超2分，而在第三節末段到決勝節比賽還剩下9分45秒，這4分28秒之內湖人被快艇打了22比0的攻勢，也一舉將比數拉開到15分差，其中威廉斯在第四節開局展現火燙手感，一人就獨拿7分。

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不過湖人仍未放棄不斷瘋狂追分，在離終場前4分42秒已經將比數縮小至11分，但哈里斯一次進攻終將哈特(Josh Hart)推倒後跳投命中，對此湖人認為明顯進攻犯規，主帥華頓(Luke Walton)向裁判抱怨卻吃下技術犯規，而哈特更是不爽直接被連續吃2次T遭到驅逐，這讓紫金軍團少了重要得分手外，還讓分差再次擴大到16分。

面對這樣的劣勢，「娃娃兵」仍不屈服追到9分落後，無奈威廉斯再次站出來命中高難度三分球澆熄湖人希望，最終快艇就以118比107戰勝湖人。

湖人此役5人得分上雙，其中庫茲馬(Kyle Kuzma)攻下全隊最高24分，8籃板，5助攻；博爾19分，5籃板，6助攻；英格雷(Brandon Ingram)17分，7籃板；哈特12分，6籃板，3助攻。快艇方面，威廉斯飆出個人賽季新高36分，加里納利(Danilo Gallinari)則繳出19分，10籃板，3助攻的雙10數據。