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2022世足賽維持32隊　中華男足9月第二階段展開征途

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▲▼東亞盃,中華男足 。（圖／足協提供）

▲中華男足 。（圖／足協提供）

記者林育正／綜合報導

2022年卡達世界盃將維持32隊，而中華男足目前世界排名124名，在亞洲位居24名，因此不用和上屆資格賽一樣從首輪開始參戰。和上屆相同，世足賽資格賽同時也是亞洲盃資格賽，中華男足將直接從40強的小組賽開打爭取晉級資格。

亞洲排名最後的14支球隊將從資格賽首輪開始參加，將有7對能晉級。上屆中華男足排名僅182名，因此先對上了汶萊。不過若能維持124名的排名，將從第二階段40強開始。此階段小組賽分為8組，每組5隊進行主客場循環賽，上回中華男足6戰全敗。獲得小組排名第一的8個國家，加上4隊成績最佳的第二名，將進入12強賽。

能進入12強賽的球隊，已確保世足賽之後，2023年的亞洲盃資格。12強賽分為2組進行，由於亞洲擁有4.5個名額，因此共4支小組前二球隊直接晉級世界盃，2支第三名球隊進行附加賽後，勝方還要進行跨州附加賽爭取最後資格。雖然卡達擁有2022世足賽參賽權，但為了爭取亞洲盃資格，卡達將成為史上首支參加資格賽的主辦國，不過將不會參加12強賽。

目前40強賽預定在2019年9月展開，在10、11月以及2020年3月和6月都有比賽日。雖然還有一段時間，不過中華男足目前總教練人選尚未出爐，農曆年後也僅剩下3月和6月的國際比賽日能夠做磨合與調整，勢必抓緊時間整裝待發，再次衝擊國際足壇。

▲▼ 陳柏良、中華男足。（圖／足協提供）

▲中華男足隊長陳柏良。（圖／足協提供）

關鍵字： 2022世足賽中華男足
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