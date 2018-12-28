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大專足聯／要把冠軍當習慣　北市大門將：對台體面子不能輸

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▲▼ 大專盃,大專足聯,北市大vs文化大學 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃,北市大vs文化大學。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級賽事，北市大在26日對上文化大學，順利以8比0贏球後，28日將要對上台體，兩強相爭要搶分組第一的位置，北市大守門員李冠霈提到，「也許對台體就會變成分數很近的狀況，有覺得一定要贏，至少面子不能輸。」

北市大在對上文化比賽，上半場第9分鐘先進球後，以4比0結束上半場，下半場北市大大換人，幾波小組快攻頻頻搶斷進球破門，最終以8比0贏球，最後一場要碰上台體爭分組龍頭；文化將要拚最後一場贏陸官才能進到前8強。

▼ 李冠霈。

▲▼ 大專盃,大專足聯,北市大vs文化大學 。（圖／記者謝孟儒攝）

第一次打大專盃的李冠霈，是惠文高中同學畢業，現在在銘傳的黃聖傑、涂紹捷都是以前的學長，談到北市大在大專盃的目標，「我們就是要這樣子贏別人，就是要一直贏，也許下一場對台體就會變成分數很近的狀況，有覺得一定要贏，就是面子問題啊。」

「我本身是台中人啊，就不想輸他們，碰到就是不要輸了面子就對了。」李冠霈說，「我們要想辦法要把冠軍當習慣，去年以前都是北市大拿冠軍，去年就是輸給輔大第二名，所以要把冠軍當習慣。」而他今年也入選U19代表隊出征印尼，學到不少經驗。

李冠霈說，「在那邊比賽會覺得人家很職業，觀眾給你的壓力又是另一種，聲音大到沒有辦法正常講話溝通，回來壓迫感就差了一大截，在國內踢就沒有那麼大的壓迫感。」目前還沒踢過企甲聯賽的他之後也會踢，「應該會去台程獅上場機會比較多。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,北市大vs文化大學 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃北市大
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