大專足聯／帶淡江創紀錄挺前8　前國腳教練黃子榮是陳柏良學長

▲大專盃,北科大vs淡江大學。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級27日賽事，A組各隊最後一戰，首場由淡江出戰北科大，最終以11比0勝出，確定進入八強，教練黃子榮表示，「今年成員都大四比較多，成熟度比較夠，也比較開心，我跟他們說，你們一直都是紀錄。」

淡江最後一場比賽對上北科大，這場比賽勝出就能晉級8強，上半場第12分鐘，淡江海地籍盧曼為先馳得點，第25分鐘盧曼為梅開二度，第32分鐘日籍隊長飯塚章悟進球，第37分鐘再補射一球，第45分鐘馬拉威籍阿唵破門，5比0進入下半場。

下半場淡江再攻進6分，最終淡江以11比0大勝，在A組確定以第4名進入八強名單，賽後教練黃子榮表示，「球員從一年級到現在都接受我的觀念，就是踢球、時間、品德、學習能力，自我要求高我要求的你們就會自己要求，也會自發性的練習不錯有達到我的理想，未來希望他們往上有更好成績。」

擔任大學專任體育老師的黃子榮曾經也是國家隊，「我從18歲到28歲都是，陳柏良那一屆，我是他們學長，不過很久沒在足球界，四年前帶台體之後轉來淡江，那年帶台體是冠軍。」淡江原本是一般組，慢慢爬上公開組，「我們一再創淡江的紀錄。」

黃子榮說，「以前都是一般組，從淡江有球隊開始都是，去年第一次上公開打到第13名，今年第二次踢公開賽就進前八，也是創一個紀錄，我一直跟他們說，你們一直是紀錄。」帶隊方式則是依照球員個人及整體能力調整，「上去可能對到B組第一的台體，就踢一場是一場。」

▼教練黃子榮（左）。