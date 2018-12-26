HBL／雄中場接連上演逆轉秀　松山強勢連勝

▲松山與能仁在B組持續連勝。（圖／記者洪偵源製）



記者洪偵源／高雄報導

107學年度HBL男甲複賽，高雄中學體育館場次接連上演逆轉秀，分別由泰山高中與南山高中擔綱演出，同日進行的女甲預賽，兩組共4隊呈現3連勝態勢，8強席次已經呼之欲出。

▲A組戰績排名。（圖／記者洪偵源製）



泰山與松山26日都排在雄中場次出賽，2連敗的泰山，面對新榮高中，全場被壓著打，上半場結束落後達21分，但泰山沒讓比賽提早進入垃圾時間，而是演出大逆轉。

吳政祐在槍響前投進超前的一球，幫助球隊76比75以1分之差氣走對手，取得1勝2敗戰績，就算進不了前三名直接晉級8強，也有爭第四名保住外卡種子地位的機會。

▲26日戰績。（圖／記者洪偵源製）



松山遇上預賽把他們拖到延長賽的青年，再度嚐盡苦頭，第一節被對方打30比10攻勢，但綠色神盾逐漸收復失土，並擦亮防守招牌，第四節25比9攻勢完成大逆轉，青年復仇美夢破碎。

女子組預賽態勢方面，目前呈現永仁高中、普門高中、淡水商工與南山高中獨走局面，較令人意外的是處於重建期的淡商，26日70比65驚險擊退北一女中，和南山在B組同為3勝0敗。

▲女子B組戰績排名。（圖／記者洪偵源攝）



A組方面，衛冕軍普門66比57擊敗陽明，永仁85比54擊敗東泰，都拿下3連勝，如此一來同為1勝1敗的苗商與金甌之戰，就格外重要，苗商58比53險勝，暫時卡住第三個席次。

▲女子A組排名（圖／記者洪偵源製）